В 2020 году КП “Городской магазин” продолжит работать без отчислений в киевский бюджет

В 2020 году доход КП “Городской магазин” планируется в размере 25 млн гривен. Причем большую часть из этих средств предприятие планирует получить от размещения автокофеен (18 млн гривен) и торговых палаток (2,5 млн гривен). Впрочем, какого бы финансового результата не достигло КП по итогам текущего года, столичный бюджет все равно не получит от этого ни копейки. Так происходит, начиная с 2017 года.

Как стало известно KV , 5 марта 2020 года приказом Департамента коммунальной собственности Киевской горгосадминистрации (КГГА) №162 был утвержден финансовый план КП “Городской магазин” (*) на 2020 год.

Согласно документу, по итогам года доход “Городского магазина” ожидается на уровне 25 млн гривен:

18 млн гривен – от услуг по обустройству и содержанию средств передвижной мелкорозничной торговой сети;

4 млн гривен – от реализации книжной продукции и сопутствующих товаров;

2,5 млн гривен – от услуг по обустройству и содержанию объектов сезонной мелкорозничной торговой сети;

500 тыс. гривен – от услуг по обустройству аттракционов.

В 2020 году КП планирует уплатить 4,5 млн гривен гривен налога на добавленную стоимость (НДС).

Расходы КП в 2020 году ожидаются на уровне 19,28 млн гривен: оплата труда 49 работников – 9,9 млн гривен, операционные расходы – 6,7 млн гривен, отчисления на социальные мероприятия – 2,05 млн гривен, амортизация – 420 тыс. гривен, материальные расходы – 170 тыс. гривен.

Кроме этого, в финплане “Городского магазина” заложены 5,05 млн гривен капитальных инвестиций, которые собираются направить на:

разработку проекта реставрации помещений на просп. Правды, 66-А (3 млн гривен);

покупку мебели для обустройства помещений на просп. Правды, 66-А (1,2 млн гривен);

покупку транспортных средств для потребностей города (300 тыс. гривен);

покупку компьютерной техники (200 тыс. гривен);

обновление программ, модулей, сертификатов для бухгалтерского и управленческого учета (50 тыс. гривен).

В итоге, текущий год КП собирается закончить с прибылью в 1,22 млн гривен (после уплаты налога на прибыль – 1 млн гривен гривен).

Финплан-2020 не предусматривает никаких отчислений КП “Городской магазин” в столичный бюджет. Впрочем, таких отчислений не было и они даже не планировались, начиная с 2017 года.

При этом, в 2016 и 2015 годах КП “Городской магазин” исправно отчисляло часть прибыли в бюджет Киева . Согласно отчетам о выполнении финпланов, в 2016 году предприятие перечислило в столичную казну 3,71 млн гривен, а в 2015 году – 1,77 млн гривен.

Также отметим, что плановые и фактические показатели предприятия за 2019 год существенно отличаются. Согласно финансовому плану КП “Городской магазин” на 2019 год , доходы прогнозировались на уровне 19 млн гривен, расходы – 11,6 млн гривен, чистая прибыль – 2,95 млн гривен. По факту, по отчету о выполнении финплана-2019 , доходы КП составили 31,4 млн гривен, расходы – 23 млн гривен, чистая прибыль – 3,23 млн гривен.

В 2018 году КП получило доход в размере 29,96 млн гривен, расходы составили 18,45 млн гривен, чистая прибыль – 6,04 млн гривен.

2017 год “Городской магазин” завершил с доходом 17,01 млн гривен, расходы составили 10,07 млн гривен, чистая прибыль – 3,37 млн гривен.

Напомним, КП “Городской магазин ” основано в 2010 году Киевсоветом. Основной вид деятельности – розничная торговля книгами в специализированных магазинах. Уставной капитал – 1,7 млн гривен.

Ранее KV сообщала, что до 2015 года владельцы автокофеен и фудкаров, активно зарабатывая на столичных улицах, абсолютно законно не платили в столичный бюджет ни копейки за использование городского пространства. В 2015 году в Киеве утвердили Комплексную схему размещения объектов передвижной мелкорозничной торговли с тремя форматными зонами (распоряжение КГГА от 16 июля 2015 года № 585 ). Тогда же столичные власти анонсировали введение специальных аукционов по продаже мест для размещения объектов передвижной торговли. Предприниматели предложили более простую схему: собирать с владельцев объектов передвижной торговли специальный парковочный сбор – ежемесячный фиксированный платеж за транспортные средства, с которых ведется торговля.

По подсчетам на то время главы Ассоциации мобильных кофеен Алексея Бусаева, если бы власть прислушалась к этому предложению, каждый предприниматель “за торговлю с колес” в первой форматной зоне ежегодно платил бы прямо в бюджет Киева 24 тыс. гривен, во второй форматной зоне – 18 тыс. гривен, в третьей – 12 тыс. гривен. Но в КГГА пошли другим путем – утвердили Порядок размещения средств передвижной мелкорозничной торговой сети и объектов сезонной мелкорозничной торговой сети в Киеве (распоряжение КГГА от 2 апреля 2015 года №300 ). В соответствии с порядком, право на размещение объектов передвижной и сезонной торговли приобретается на торгах. Организатор торгов – КП “Городской магазин”, которое и заключает договора с победителями торгов. В результате только за 2015 и 2016 годы, по расчетам Алексея Бусаева, вместо минимум 24 млн гривен, городской бюджет получил всего 5,4 млн гривен (отчисления в бюджет за два года КП “Городской магазин” – KV ).

Напомним, в апреле в пресс-службе КП заявляли, что по договорам с функциональным назначением “безалкогольные напитки и мороженое” “Городской магазин” будет платить в бюджет Киева паевое участие за содержание объекта благоустройства вместо предпринимателя. Летом прошлого года на улицах Киева начали появляться новые палатки “КП “Городской магазин”. По состоянию на август 2020 года таких палаток насчитывалось около 500.

С 2016 года КП “Городской магазин” руководит Андрей Андрущенко. Предприятие подчинено Департаменту промышленности и развития предпринимательства КГГА, который временно возглавляет Валентина Попович .

Департаментом коммунальной собственности КГГА руководит Андрей Гудзь.

Курирует деятельность указанных двух департаментов столичной горгосадминистрации замглавы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Владимир Слончак.

Направление курирует замглавы КГГА Владимир Слончак.

* КП "Міський магазин" (код ЄДРПОУ: 36927573)