В 2020 году КП “Городской магазин” продолжит работать без отчислений в киевский бюджет
В 2020 году доход КП “Городской магазин” планируется в размере 25 млн гривен. Причем большую часть из этих средств предприятие планирует получить от размещения автокофеен (18 млн гривен) и торговых палаток (2,5 млн гривен). Впрочем, какого бы финансового результата не достигло КП по итогам текущего года, столичный бюджет все равно не получит от этого ни копейки. Так происходит, начиная с 2017 года.
Как стало известно
Согласно документу, по итогам года доход “Городского магазина” ожидается на уровне 25 млн гривен:
18 млн гривен – от услуг по обустройству и содержанию средств передвижной мелкорозничной торговой сети;
4 млн гривен – от реализации книжной продукции и сопутствующих товаров;
2,5 млн гривен – от услуг по обустройству и содержанию объектов сезонной мелкорозничной торговой сети;
500 тыс. гривен – от услуг по обустройству аттракционов.
В 2020 году КП планирует уплатить 4,5 млн гривен гривен налога на добавленную стоимость (НДС).
Расходы КП в 2020 году ожидаются на уровне 19,28 млн гривен: оплата труда 49 работников – 9,9 млн гривен, операционные расходы – 6,7 млн гривен, отчисления на социальные мероприятия – 2,05 млн гривен, амортизация – 420 тыс. гривен, материальные расходы – 170 тыс. гривен.
Кроме этого, в финплане “Городского магазина” заложены 5,05 млн гривен капитальных инвестиций, которые собираются направить на:
разработку проекта реставрации помещений на просп. Правды, 66-А (3 млн гривен);
покупку мебели для обустройства помещений на просп. Правды, 66-А (1,2 млн гривен);
покупку транспортных средств для потребностей города (300 тыс. гривен);
покупку компьютерной техники (200 тыс. гривен);
обновление программ, модулей, сертификатов для бухгалтерского и управленческого учета (50 тыс. гривен).
В итоге, текущий год КП собирается закончить с прибылью в 1,22 млн гривен (после уплаты налога на прибыль – 1 млн гривен гривен).
Финплан-2020 не предусматривает никаких отчислений КП “Городской магазин” в столичный бюджет. Впрочем, таких отчислений не было и они даже не планировались, начиная с 2017 года.
При этом, в 2016 и 2015 годах КП “Городской магазин” исправно отчисляло часть прибыли в бюджет Киева. Согласно отчетам о выполнении финпланов, в
Также отметим, что плановые и фактические показатели предприятия за 2019 год существенно отличаются. Согласно
В
Напомним,
Ранее
По подсчетам на то время главы Ассоциации мобильных кофеен Алексея Бусаева, если бы власть прислушалась к этому предложению, каждый предприниматель “за торговлю с колес” в первой форматной зоне ежегодно платил бы прямо в бюджет Киева 24 тыс. гривен, во второй форматной зоне – 18 тыс. гривен, в третьей – 12 тыс. гривен. Но в КГГА пошли другим путем – утвердили Порядок размещения средств передвижной мелкорозничной торговой сети и объектов сезонной мелкорозничной торговой сети в Киеве (распоряжение КГГА от
Напомним, в апреле в пресс-службе КП заявляли, что по договорам с функциональным назначением “безалкогольные напитки и мороженое” “Городской магазин” будет платить в бюджет Киева паевое участие за содержание объекта благоустройства вместо предпринимателя. Летом прошлого года на улицах Киева начали появляться новые палатки “КП “Городской магазин”. По состоянию на август 2020 года таких палаток насчитывалось около 500.
С 2016 года КП “Городской магазин” руководит Андрей Андрущенко. Предприятие подчинено Департаменту промышленности и развития предпринимательства КГГА, который временно возглавляет
Департаментом коммунальной собственности КГГА руководит Андрей Гудзь.
Курирует деятельность указанных двух департаментов столичной горгосадминистрации замглавы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Владимир Слончак.
Направление курирует замглавы КГГА Владимир Слончак.
* КП "Міський магазин" (код ЄДРПОУ: 36927573)
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