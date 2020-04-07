“Киевзеленстрой” отдаст 2,5 млн гривен за рабочие проекты капремонтов двух парков

КО “Киевзеленстрой” заказало разработку рабочих проектов капремонтов благоустройства двух парков – “Синеозерный” и на Днепровской набережной в районе залива Берковщина. Оба подряда коммунальная организация отдала ООО “Водострой-Украина”, отклонив более выгодные ценовые предложение четырех компаний.

Как стало известно KV из объявлений электронной системы публичных закупок ProZorro, 24 марта 2020 года КО “Киевзеленстрой” (*) заключило два договора с ООО “Водострой-Украина” (**) на разработку рабочих проектов капитальных ремонтов благоустройства парка “Синеозерный” в Подольском районе (цена договора – 1,36 млн гривен ) и парка на Днепровской набережной в районе залива Берковщина в Дарницком районе, 1-я очередь (цене договора – 1,17 млн гривен ).

По условиям обоих договоров, ООО “Водострой-Украина” должно будет разработать демонстрационные материалы и рабочий проект. Также ему необходимо будет обеспечить прохождение экспертизы проекта и получение положительного экспертного отчета.

Срок выполнения работ для каждого проекта – 90 рабочих дней с момента подписания договора.

Конкуренцию ООО “Водострой-Украина” в первом тендере составили ООО “Украинские архитектурные технологии” (***), ООО “Институт проектирования инфраструктуры транспорта” (****) и ООО “Проектное дорожное бюро” (*****). Для участия во втором тендере свои предложения подали те же компании, что и в первом, а также ЧП “Элтранс” (******). В обоих торгах предложение других участников были выгоднее по цене, чем у ООО “Водострой-Украина”. Однако их отклонили из-за несоответствия тендерным условиям.

Согласно данным аналитической системы Youcontrol , ООО “Водострой-Украина” основано в 2012 году. Директор и учредитель – Николай Харченко. Основной вид деятельности – деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области. Уставный капитал составляет 100 тыс. гривен.

По результатам участия в публичных закупках ООО “Водострой-Украина” заключило 51 договор на общую сумму 46,7 млн гривен (с учетом нынешнего). Самый крупный заказчик предприятия – КП “Управление капитального строительства” Крюковщинского сельсовета, которое отдало предприятию подрядов на 29,5 млн гривен ( данные Zакупівлі).

Ранее KV неоднократно сообщала, что КО “Киевзеленстрой” фигурирует в ряде уголовных производств. В частности, начиная с 2018 года КО “Киевзеленстрой” четырежды заказывало у ООО "Аркада Строй Холдинг" услуги по ремонту и благоустройству парка “Победа” в Днепровском районе Киева (потратило на это более 27 млн гривен). Данное ООО снова и снова выигрывало тендеры, несмотря на то, что сроки выполнения работ срывались. В итоге, в конце 2019 года фирма за 4 дня смогла освоить более 4 млн гривен. Этим заинтересовалась столичная прокуратура.

Еще в одно уголовное производство вылилась расчистка и благоустройство озера в парке “Отрадный”. По версии следствия, по состоянию на июль 2019 года общая стоимость выполненных работ на объекте по актам приемки составляла 9,84 млн гривен, однако по результатам проверки было подтверждено выполнение работ лишь на 5,9 млн гривен.

С 16 июля 2019 года временно руководит КО “Киевзеленстрой” Алексей Король. Он сменил на этом посту Дмитрия Зарубу, который был назначен исполняющим обязанности генерального директора со 2 июля 2019 года. До этого, с 27 апреля 2018 года обязанности гендиректора “Киевзеленстроя” исполняла Наталья Белоусова, до нее, с 1 августа 2016 года, объединением руководил Михаил Наконечный.

КО “Киевзеленстрой” подчинено Управлению экологии и природных ресурсов КГГА, которое с 26 июля 2018 года возглавляет Андрей Малеваный. Работу указанного управления курирует заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

* КО “Київзеленбуд” (код ЄДРПОУ: 03362123)

** ТОВ “Водобуд-Україна” (код ЄДРПОУ: 38013314)

*** ТОВ “Українські архітектурні технології” (код ЄДРПОУ: 32044578)

**** ТОВ “Інститут проектування інфраструктури транспорту” (код ЄДРПОУ: 36818766)

***** ТОВ “Проектне дорожнє бюро” (код ЄДРПОУ: 40147910)

****** ПП “Елтранс” (код ЄДРПОУ: 22925885)