“Киевзеленстрой” отдаст 2,5 млн гривен за рабочие проекты капремонтов двух парков
КО “Киевзеленстрой” заказало разработку рабочих проектов капремонтов благоустройства двух парков – “Синеозерный” и на Днепровской набережной в районе залива Берковщина. Оба подряда коммунальная организация отдала ООО “Водострой-Украина”, отклонив более выгодные ценовые предложение четырех компаний.
Как стало известно
По условиям обоих договоров, ООО “Водострой-Украина” должно будет разработать демонстрационные материалы и рабочий проект. Также ему необходимо будет обеспечить прохождение экспертизы проекта и получение положительного экспертного отчета.
Срок выполнения работ для каждого проекта – 90 рабочих дней с момента подписания договора.
Конкуренцию ООО “Водострой-Украина” в первом тендере составили ООО “Украинские архитектурные технологии” (***), ООО “Институт проектирования инфраструктуры транспорта” (****) и ООО “Проектное дорожное бюро” (*****). Для участия во втором тендере свои предложения подали те же компании, что и в первом, а также ЧП “Элтранс” (******). В обоих торгах предложение других участников были выгоднее по цене, чем у ООО “Водострой-Украина”. Однако их отклонили из-за несоответствия тендерным условиям.
Согласно данным аналитической системы
По результатам участия в публичных закупках ООО “Водострой-Украина” заключило 51 договор на общую сумму 46,7 млн гривен (с учетом нынешнего). Самый крупный заказчик предприятия – КП “Управление капитального строительства” Крюковщинского сельсовета, которое отдало предприятию подрядов на 29,5 млн гривен (
Ранее
Еще в одно уголовное производство вылилась расчистка и благоустройство озера в парке “Отрадный”. По версии следствия, по состоянию на июль 2019 года общая стоимость выполненных работ на объекте по актам приемки составляла 9,84 млн гривен, однако по результатам проверки было подтверждено выполнение работ лишь на 5,9 млн гривен.
С 16 июля 2019 года временно руководит КО “Киевзеленстрой” Алексей Король. Он сменил на этом посту Дмитрия Зарубу, который был назначен исполняющим обязанности генерального директора со 2 июля 2019 года. До этого, с 27 апреля 2018 года обязанности гендиректора “Киевзеленстроя” исполняла Наталья Белоусова, до нее, с 1 августа 2016 года, объединением руководил Михаил Наконечный.
КО “Киевзеленстрой” подчинено Управлению экологии и природных ресурсов КГГА, которое с 26 июля 2018 года возглавляет Андрей Малеваный. Работу указанного управления курирует заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.
* КО “Київзеленбуд” (код ЄДРПОУ: 03362123)
** ТОВ “Водобуд-Україна” (код ЄДРПОУ: 38013314)
*** ТОВ “Українські архітектурні технології” (код ЄДРПОУ: 32044578)
**** ТОВ “Інститут проектування інфраструктури транспорту” (код ЄДРПОУ: 36818766)
***** ТОВ “Проектне дорожнє бюро” (код ЄДРПОУ: 40147910)
****** ПП “Елтранс” (код ЄДРПОУ: 22925885)
Фото: