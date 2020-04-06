Черкасский Азот увеличил производство на 22%

Черкасский Азот увеличил производство на 22%

В первом квартале 2020 года "Черкасский "Азот" произвел 444,1 тыс. тонн азотных минеральных удобрений – на 22% больше, чем в соответствующий период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Group DF.

В частности, товарной аммиачной селитры было произведено 147,1 тыс. тонн, товарного карбамида – 168,6 тыс. тонн, КАС – 126,1 тыс. тонн, аммиачной воды – 2,3 тыс.тонн. Кроме того, выработано 216,3 тыс. тонн аммиака и 168,9 тыс. тонн неконцентрированной азотной кислоты.

"С начала года все производственные мощности предприятия работают на 100%-ной нагрузке. Это дало возможность нарастить объемы производства минеральных удобрений. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года производство карбамида выросло на 23%, КАС – на 22%, аммиачной селитры – на 21%", - прокомментировал председатель правления ЧАО "Азот" Виталий Скляров.

Он отметил, что в текущем году погодные условия позволили аграриям значительно раньше начать полевые работы, это также стало одним из факторов, которые определили производственный ритм работы завода.

"Предприятие продолжает работать, несмотря на особенные условия в период карантина, и полностью выполняет все контракты, обеспечивая бесперебойные поставки азотных удобрений сельскохозяйственным производителям", – отметил В.Скляров.

Черкасский "Азот" – одно из крупнейших украинских химических предприятий, которое с 2011 года входит в группу предприятий азотного бизнеса Group DF. В 2019 году Черкасский "Азот" произвел 1 млн 567 тыс. тонн азотных минеральных удобрений.



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