Минэкономики: запасов масла, сахара, гречки и риса в магазинах на несколько недель (инфографика)

Минэкономики: запасов масла, сахара, гречки и риса в магазинах на несколько недель (инфографика)

Среднесуточное потребление основных продуктов питания в торговых сетях страны значительно снизилось, при этом запасы остаются довольно высокими – минимум на 20 дней. При этом, спрос на некоторые продукты существенно снизился, больше всего – почти на половину – на гречку.

Об этом KV стало известно из сообщения заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тараса Высоцкого на его странице в Facebook.

"Торговые сети обеспечены запасами масла на 25 дней потребления, сахара на 20 дней потребления, подсолнечного масла на 25 дней потребления, риса на 25 дней потребления и гречки на 37 дней потребления", – написал Тарас Высоцкий.

Также он отметил, что реализация гречки за последние дни упала на 43%.

Как информировала KV, Минздрав своим постановлением №5 “О противодействии распространению коронавирусной болезни в местах торговли” от 30 марта 2020 года разрешил работу продуктовым рынкам при условий выполнения ими шести требований по соблюдению карантина.

это должен быть официально зарегистрированный рынок пищевых продуктов;

не более одного человека на 20 кв.м территории рынка;

минимум 1,5 метра дистанция между людьми в очередях;

персонал рынков и покупатели должны носить средства индивидуальной защиты;

рынок должен придерживаться противоэпидемиологических мер;

для рынков выходного дня расстояние между торговыми точками должно быть минимум 3 метра.

KV сообщала, что 25 марта Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) по территории Украины до 24 апреля с.г. Режим ЧС может быть сокращен, в случае прекращения эпидемии COVID-19, или продолжен, если эпидемия не прекратится.

С 6 апреля вступили в силу новые ужесточенные требования карантина – в общественных местах запрещено появляться без защитных масок и документов. Правила будут действовать до 24 апреля, если их не продлят.

Фото: UA.News


Олег Розуменко, КиевВласть

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