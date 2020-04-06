Минэкономики: запасов масла, сахара, гречки и риса в магазинах на несколько недель (инфографика)
Среднесуточное потребление основных продуктов питания в торговых сетях страны значительно снизилось, при этом запасы остаются довольно высокими – минимум на 20 дней. При этом, спрос на некоторые продукты существенно снизился, больше всего – почти на половину – на гречку.
Об этом
"Торговые сети обеспечены запасами масла на 25 дней потребления, сахара на 20 дней потребления, подсолнечного масла на 25 дней потребления, риса на 25 дней потребления и гречки на 37 дней потребления", – написал Тарас Высоцкий.
Также он отметил, что реализация гречки за последние дни упала на 43%.
Как информировала
это должен быть официально зарегистрированный рынок пищевых продуктов;
не более одного человека на 20 кв.м территории рынка;
минимум 1,5 метра дистанция между людьми в очередях;
персонал рынков и покупатели должны носить средства индивидуальной защиты;
рынок должен придерживаться противоэпидемиологических мер;
для рынков выходного дня расстояние между торговыми точками должно быть минимум 3 метра.
С 6 апреля вступили в силу новые ужесточенные требования карантина – в общественных местах запрещено появляться без защитных масок и документов. Правила будут действовать до 24 апреля, если их не продлят.
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