Интерпайп закупил средства защиты для врачей на 35 млн грн

Украинская промышленная компания Интерпайп законтрактовала и оплатила средства индивидуальной защиты для врачей на сумму в 35,3 млн грн. Медицинские перчатки, костюмы биозащиты, респираторы и другая продукция медицинского назначения будет направлена в опорные больницы в Днепре, Новомосковске и Никополе, сообщает пресс-служба компании.



Как отмечается в сообщении, в условиях быстрого распространения коронавируса в Украине важно не только найти средства для приобретения наиболее необходимых позиций, но и оперативно осуществить их закупку. Недостаточное количество средств индивидуальной защиты для врачей – одна из основных причин кризиса, который настиг медицинские системы Китая и Италии.



Чтобы предотвратить такой сценарий в Днепропетровской области, компания Интерпайп совместно с Областным штабом противодействия коронавирусу и опорными больницами определила первоочередную потребность в СИЗ для медицинских работников.



Компания уже законтрактовала и частично оплатила средства индивидуальной защиты и расходные материалы на сумму в 35,3 млн грн. На эту сумму будет приобретено более 77 тысяч медицинских перчаток, 34,3 тысяч костюмов биологической защиты, 66 тысяч респираторов класса FFP2, FFP3, 27 тысяч медицинских хирургических масок, 23,3 тысячи изоляционных халатов, а также 165 кг хлорсодержащих средств для дезинфекции.



Средства индивидуальной защиты и расходные материалы будут доставлены в Днепр до конца апреля. Это – вторая поставка СИЗ, которую Интерпайп передаст опорным больницам области. Ранее компания совместно с благотворительным фондом "Відродження регіону" передала в Днепр, Никополь и Новомосковск более 45 тысяч пар медицинских перчаток, по 20 тысяч медицинских шапочек и фартуков, 100 тысяч пар бахил, около 200 защитных очков, а также 35 электроотсасывателей, 380 распылителей дезинфицирующих средств и 1800 ед. антисептика для рук.



"Как крупная промышленная компания, Интерпайп работает с большим пулом подрядчиков. Нам удалось найти и заказать СИЗ медицинского назначения благодаря помощи нашего постоянного партнера по поставкам спецодежды – компании Воркстор. Воркстор помогал Китаю в пиковый период эпидемии и сохранил хорошие отношения с местным фармацевтическим гигантом – компанией Синофарм, которая и осуществит поставку. Кроме того, наш постоянный партнер по инспекциям и сертификациям Bureau Veritas бесплатно проведет инспекцию груза в Шанхае. В такие критические моменты, как сейчас, важна поддержка и взаимовыручка. Только так мы сможем победить эпидемию", - отметил директор по закупкам и логистике Интерпайпа Андрей Бибик.

