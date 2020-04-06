Францию и Германию ждет сильнейший спад экономики за послевоенное время

Францию и Германию ждет сильнейший спад экономики за послевоенное время

Франция в этом году, скорее всего, столкнется с худшим в послевоенной истории экономическим спадом, намного превосходящим падение на 2,2%, наблюдавшееся в 2009 году после глобального финансового кризиса, сказал в понедельник, 6 апреля, министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр. Об этом пишет Рейтер.

"Мы, вероятно, будем ниже минус 2,2% в 2009 году. Это показывает масштабы экономического шока, с которым мы сталкиваемся", - сообщил Ле Мэр в ходе слушаний в Сенате, проходивших в формате телеконференции.

В экстренном обновлении бюджета правительство в марте сообщило, что экономика, как ожидается, сократится на 1% в этом году, но с тех пор сигнализировало, что цифру придется пересмотреть.

Огромный спад ждет и экономику Германии, сокращение может составить на 3-6% в 2020 году, сказал глава Федерации немецкой промышленности (BDI) в понедельник, добавив, что этот прогноз составлен с учетом того, что экономическая активность в стране будет ограничена максимум 6 недель.

Крупнейшая экономика Европы испытывает серьезные трудности на фоне распространения коронавируса и принимаемых из-за этого мер.

Как известно, в Германии школы, магазины, рестораны и спортивные сооружения закрылись, многие фирмы прекратили производство, чтобы помочь замедлить распространение болезни.

МинПром по материалам Рейтер

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