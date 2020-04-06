В Борисполе освободили от оплаты арендаторов коммунального имущества, но не всех (видео)
На заседании 72-й внеочередной сессии Бориспольского горсовета депутаты приняли решение об освобождении от оплаты за аренду коммунального имущества, которое предприниматели не могут использовать в период карантина. Таких предпринимателей 142, но льгота не касается представителей рекламного бизнеса, в частности, владельцев бигбордов и ситилайтов, а также некоторых предприятий, которые принадлежат депутатам горсовета.
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Из сюжета следует, что 1 апреля 2020 года на 72-й внеочередной сессии Бориспольского горсовета депутаты приняли решение об освобождении от оплаты за аренду коммунального имущества, которое предприниматели не могут использовать в период карантина.
Арендаторам, которые из-за карантина приостановили свою хозяйственную деятельность, а их в городе оказалось 142, необходимо письменно обратиться к Бориспольский горсовет касательно освобождения от оплаты. Примечательно, что предпринимателей, предоставляющим рекламные услуги посредством ситилайтов и билбордов в списке нет.
“Чтобы избежать конфликта интересов и поддержать арендаторов некоторые предприятия, которые принадлежат депутатам, были вычеркнуты из списка”, – сообщают журналисты канала “Телеканал Борисполь”.
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