В Борисполе освободили от оплаты арендаторов коммунального имущества, но не всех (видео)

На заседании 72-й внеочередной сессии Бориспольского горсовета депутаты приняли решение об освобождении от оплаты за аренду коммунального имущества, которое предприниматели не могут использовать в период карантина. Таких предпринимателей 142, но льгота не касается представителей рекламного бизнеса, в частности, владельцев бигбордов и ситилайтов, а также некоторых предприятий, которые принадлежат депутатам горсовета.

Об этом KV стало известно из сюжета канала “Телеканал Борисполь”, который был размещен на сервисе YouTube 3 апреля 2020 года.

Из сюжета следует, что 1 апреля 2020 года на 72-й внеочередной сессии Бориспольского горсовета депутаты приняли решение об освобождении от оплаты за аренду коммунального имущества, которое предприниматели не могут использовать в период карантина.

Арендаторам, которые из-за карантина приостановили свою хозяйственную деятельность, а их в городе оказалось 142, необходимо письменно обратиться к Бориспольский горсовет касательно освобождения от оплаты. Примечательно, что предпринимателей, предоставляющим рекламные услуги посредством ситилайтов и билбордов в списке нет.

“Чтобы избежать конфликта интересов и поддержать арендаторов некоторые предприятия, которые принадлежат депутатам, были вычеркнуты из списка”, – сообщают журналисты канала “Телеканал Борисполь”.

Как сообщала ранее KV , глава комиссии Киевсовета по вопросам регламента и депутатской этики Вадим Сторожук (фракция “Солидарность”) предложил мэру Виталию Кличко на время карантина облегчить жизнь жителям Киева , а также функционирующим здесь юридическим лицам с помощью различных льгот. Среди прочего, предлагается освободить или уменьшить плату за жилищно-коммунальные услуги для социально незащищенных слоев населения, не начислять штрафные санкции за просрочку сроков оплаты жилищно-коммунальных услуг для всех потребителей и прочее.