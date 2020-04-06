Крупные плательщики налогов за три месяца 2020 года уплатили в госбюджет 83,1 млрд грн

Крупные плательщики налогов в январе-марте 2020 года уплатили в государственный бюджет 83,1 млрд грн, что на 1,9 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса крупных плательщиков налогов Государственной налоговой службы.



"В течение января-марта текущего года крупными плательщиками налогов уплачено в государственный бюджет 83,1 млрд грн. Это составляет 54,4% от общего сбора по Украине. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма поступлений возросла на 1,9 млрд грн",- говорится в сообщении.



В Офисе крупных плательщиков налогов ГНС отметили значительный прирост платежей в бюджет по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (январь – март 2019) по акцизному налогу, который в этом году составил 14,5 млрд грн, что на 1,9 млрд грн или на 15,2% больше, чем за І квартал 2019 года и налогу на прибыль – 22,5 млрд грн, а этот показатель больше на 2,6 млрд грн, или на 13,4%.



Так с начала года поступило более 3,9 млрд грн налога с доходов физических лиц с заработной платы, что на 16,2%, или на 553,2 млн грн больше, чем за три месяца 2019 года.



Также уплачено 16,7 млрд грн единого социального взноса, что на 2 млрд грн, или на 13,6 % больше прошлогодних показателей.

