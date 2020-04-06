Украинский бизнес ожидает двукратного падения доходов

Большинство представителей малого и крупного бизнеса в Украине оценивают возможное сокращение доходов в течение 2020 года в среднем на 50%. В том числе 28% предприятий ожидают уменьшения доходов более чем на 60%. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского подразделения Advanter Group совместно с Украинским институтом будущего о состоянии и перспективах бизнеса из-за карантинных мероприятий и кризисных явлений в экономике. Об этом пишет ЛигаБизнесИнформ.



В Advanter Group подчеркивают, что этот показатель существенно отличается по сферам деятельности. В частности, предприятия розничной торговли непищевыми продуктами, гостинично-туристического сектора, сферы образования, рестораны страдают больше всех и более 50% предприятий этих сфер имеют "запас прочности" до двух месяцев.



Advanter Group опросили 458 предприятий, среди которых микро-, малые, средние и крупные предприятия. Исследование проведено с 28 марта по 2 апреля при поддержке CEO Club, бизнес-сообщества Board, ТПП Украины, бизнес-школы МИМ Киев , Prizma Club, CFO Club Ukraine и десятков других объединений предпринимателей по всем областям Украины.

