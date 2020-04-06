ГНС: поступления НДС за январь-март выросли на 7,6 млрд грн

Это по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ГНС: поступления НДС за январь-март выросли на 7,6 млрд грн
Фото: dp.sfs.gov.ua

В первом квартале 2020 при неизменной базе налогообложения поступления налога на добавленную стоимость (НДС) в госбюджет выросли на 7,6 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ГНС на своей странице в Facebook.

Как отметили в ведомстве, это означает, что благодаря качественному администрированию и нулевой толерантности к минимизаторам и «схемщикам» ГНС дополнительно обеспечивает бюджета более 2 млрд грн ежемесячно, по сравнению с I кварталом 2019.

«При увеличении базы (объема налогооблагаемых операций) в 1 квартале 2020 году до соответствующего периода 2019 только на 0,36%, задекларированные к уплате суммы НДС выросли на 15,4%. В денежном эквиваленте - это 7,6 млрд грн (без учета плательщиков НАК "Нафтогаз Украины", АО "Укргаздобыча", АО "Укртрансгаз", ОАО "Укрнафта", ООО "Оператор ГТС Украины")», - говорится в сообщении.

Также в ГНС отметили, что налоговая нагрузка (соотношение начисленных к уплате сумм НДС к объему налогооблагаемых операций), по сравнению с прошлым годом, также возросла.

«В первом квартале 2020 нагрузки НДС составила 2,73% (без учета плательщиков группы НАК" Нафтогаз Украины ") против 2,37% в 1 квартале прошлого года», - подчеркнули в налоговой.

Напомним, ранее стало известно, что налоговая служба выполнила индикатив Минфина на I квартал по НДС на 101,7%. Таким образом, бюджет дополнительно получил 400 млн грн.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Курс валют в Киеве: 1 апреля 2020 годаКурс валют в Киеве: 1 апреля 2020 года
Супермаркеты "Сільпо" выделили 100 млн гривен на борьбу с коронавирусомСупермаркеты "Сільпо" выделили 100 млн гривен на борьбу с коронавирусом
Беларусь анонсировала покупку роSSийской нефти по $4 за баррельБеларусь анонсировала покупку роSSийской нефти по $4 за баррель
В НБУ объяснили, для чего в законе нужна компенсация морального ущерба экс-владельцам банковВ НБУ объяснили, для чего в законе нужна компенсация морального ущерба экс-владельцам банков
В Киевской области оштрафовали строительные гипермаркеты, которые возобновили работу несмотря на карантинВ Киевской области оштрафовали строительные гипермаркеты, которые возобновили работу несмотря на карантин
Блок рекламы


Похожие новости
Всемирный банк выделит 160 млрд долл. на борьбу с коронавирусомlВсемирный банк выделит 160 млрд долл. на борьбу с коронавирусомl
НБУ продал более 2 млрд долл для поддержки курса гривныНБУ продал более 2 млрд долл для поддержки курса гривны
Остатки средств на едином счету Казначейства резко упали до 10 млрд грнОстатки средств на едином счету Казначейства резко упали до 10 млрд грн
НБУ направит в госбюджет 42,7 млрд грн прибылиНБУ направит в госбюджет 42,7 млрд грн прибыли
Польская PGNiG выиграла у роSSийского "Газпрома" суд на $1,5 млрдПольская PGNiG выиграла у роSSийского "Газпрома" суд на $1,5 млрд
Кабмин хочет уменьшить расходы на субсидии и льготы на 8,2 млрд грнКабмин хочет уменьшить расходы на субсидии и льготы на 8,2 млрд грн
Кабмин хочет лишить Мининфраструктуры 1 млрд грнКабмин хочет лишить Мининфраструктуры 1 млрд грн
Госсудебная администрация заявляет о нехватке почти 5,5 млрд грн в судебной системеГоссудебная администрация заявляет о нехватке почти 5,5 млрд грн в судебной системе
В УКАБ рассказали, насколько выросли цены на продукты с начала карантинаВ УКАБ рассказали, насколько выросли цены на продукты с начала карантина
Суд разрешил Укрнафте не выплачивать государству 2,9 млрд грнСуд разрешил Укрнафте не выплачивать государству 2,9 млрд грн
Последние новости
Подгружаем последние новости