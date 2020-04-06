NMDC в марте снизила добычу железной руды

Индийская компания NMDC снизила добычу железной руды в марте на 31,7% год к году, до 2,8 млн тонн.



В частности на предприятиях в Чхаттисгархе производство сократилось на 27,4% год к году, до 2,6 млн тонн, а в Карнатаке – на 65,2% год к году, до 160 тыс. тонн.



Продажи у компании также сократились. Общий объем продаж снизился на 24,6% в годовом выражении, до 2,7 млн т. Поставки из Чхаттисгарха составили 89,3%, а из штата Карнатаки – 10,7%.



Напомним, в феврале NMDC сообщала о планах увеличить добычу руды на 50%.

