Турецкие сталевары хотят ограничения импорта

Чтобы поддержать национальную металлургическую отрасль, необходимо принять меры по ограничению импорта стальной продукции. С таким заявлением выступила Турецкая ассоциация производителей стали (TCUD).



По ее данным, в январе-феврале 2020 г. внутреннее потребление стальной продукции в стране достигло 5,7 млн т. Этот показатель увеличился на 63,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но, в основном, за счет низкой базы, так как в начале 2019 г. экономика страны находилась в крайней точке кризиса. В марте темпы роста должны были упасть, а теперь потребление может и вовсе сократиться из-за карантинов.



В то же время турецкий импорт стали за первые два месяца текущего года прибавил 40,4% по сравнению с тем же периодом годичной давности до 2,6 млн. т. Экспорт при этом сократился на 4,9% до 3,6 млн. т.



Как сообщает ассоциация, многие металлургические компании в Турции сейчас временно простаивают. Им надо обеспечить благоприятные возможности для рестарта, в частности, за счет уменьшения притока стальной продукции из-за рубежа.

