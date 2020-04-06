В Украине резко сократилось количество вакансий

В Украине резко сократилось количество вакансий

В то время, как с начала карантина украинцы массово начали искать новую работу, Национальный банк отмечает, что на рынке труда сокращается количество вакансий. Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.

"На 2-й неделе после начала карантина продолжается снижение количества вакансий, хотя и несколько меньшими темпами, чем на 1-й неделе", - отмечают в НБУ.

При этом указывается, что за 2 недели количество вакансий уменьшилось на 34%.

По данным НБУ, практически во всех видах деятельности вырос показатель нагрузки - отношение количества резюме к количеству вакансий, за исключением розничной торговли и финансов.

Как известно, с 6 апреля Кабмин ужесточил карантин и запретил людям появляться в общественных местах без защитной маски, ходить по улице группами более двух человек и обязал украинцев носить с собой удостоверение личности.

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