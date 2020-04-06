Индонезийские компании хотят восстановить экспорт никелевой руды

Индонезийская ассоциация никеледобывающих компаний (APNI) обратилась к правительству страны с предложением о возобновлении прекращенного с начала текущего года экспорта никелевой руды, чтобы снизить потери, причиненные экономике страны эпидемией коронавируса, пишет Металлоснабжение и сбыт.



Запрет на поставки руды преследовал своей целью стимулирование выпуска продукции с более высокой добавленной стоимостью. Однако, как отмечает ассоциация, карантин и экономический кризис привели к сокращению производственных показателей в этой отрасли.



Как отмечает Хайкель Хубейс, генеральный директор ассоциации производителей никеля, с начала текущего года внутренние и экспортные поставки никельсодержащего чугуна и ферроникеля уменьшились на 20-25% вследствие падения спроса на нержавеющую сталь и транспортных ограничений.



В то же время спрос на никелевую руду остается относительно устойчивым, особенно, с учетом возможного сокращения поставок из Филиппин. Поэтому APNI предлагает правительству снова разрешить внешние продажи этого сырья, возможно, с введением экспортной пошлины, чтобы дать стране новый источник конвертируемой валюты.

