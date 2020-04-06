В Бразилии уже три месяца падает экспорт железной руды

В Бразилии уже три месяца падает экспорт железной руды

Бразильский экспорт железной руды снижается третий месяц подряд в годовом исчислении с марта. Об этом сообщает агентство Platts.

Данные Министерства экономики Бразилии показали падение на 2,13% по сравнению с мартом прошлого года, когда объемы были затронуты аварией у Vale 25 января 2019 г. Плохая погода снова ударила по экспорту, особенно у Vale, крупнейшего экспортера страны.

Страна экспортировала 21,71 млн тонн железной руды в марте по сравнению с 22,18 млн тонн годом ранее.

Новости мало повлияли на мировые цены - они упали на 4% на прошлой неделе до 83,30 долл. за тонну, снизившись на 3,06 долл. за тонну для железной руды Fe62%, поставляемой в северный Китай, и остаются на уровне около 10 долл. за тонну по сравнению с уровнями конца 2019 года.

Глобальные поставки пострадали от проблем Vale в Бразилии с января, а также от влияния циклона Damien на добывающие рудники Rio Tinto в Пилбаре.

МинПром по материалам МеталлТорг.ру

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