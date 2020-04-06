Курс валют в Киеве: 6 апреля 2020 года

Курс валют в Киеве: 6 апреля 2020 года

Сегодня, 6 апреля 2020 года, курс доллара по версии НБУ – 27,37 гривен/доллар. 

Средний курс покупки доллара в обменниках Киева сегодня составляет 27,20 гривен за доллар, продажи – 27,60 гривен за доллар. Рыночный курс: покупка – 27,25 гривен/доллар, продажа – 27,37 гривен/доллар.

Средний курс покупки евро в обменниках Киева составляет 29,20 гривен за евро, продажи – 29,90 гривен за евро. Рыночный курс: покупка – 29,20 гривен/евро, продажа – 29,40 гривен/евро.

Средний курс покупки рубля в обменниках Киева составляет 3,10 гривен за 10 рублей, продажи – 3,60 гривен за 10 рублей. Рыночный курс: покупка – 3,40 гривен за 10 рублей, продажа – 3,48 гривен за 10 рублей.

Источник: minfin.com.ua

Фото: fdlx.com


Игорь Бровко, КиевВласть

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