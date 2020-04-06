Встреча министров ОПЕК+ переносится на 9 апреля

Встреча министров ОПЕК+ переносится на 9 апреля

Встреча альянса крупнейших мировых нефтепроизводителей ОПЕК+, которая планировалась на начало следующей недели, была перенесена на 9 апреля. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Издание пишет, что встреча ОПЕК+ перенесли, поскольку Эр-Рияд и Москва не решили, кто виноват в падении цен.

На заседании будет решен вопрос стабилизации цен на нефть. Прежде всего, сокращение добычи со стороны Саудовской Аравии и РоSSии. Эр-Рияд и Москва перед переговорами заявили, что и другие государства-нефтепроизводители должны присоединиться к сокращению добычи нефти, - говорится в сообщении.

Виртуальное заседание ОПЕК + перенесли после того, как Саудовская Аравия осуществила дипломатический демарш против президента РФ Владимира Путина.

В своем заявлении в субботу министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан заявил, что комментарии Путина с обвинениями Эр-Рияда в разрыве пакта между двумя странами в марте были "полностью лишены правды".

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