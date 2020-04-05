Morgan Stanley: у Apple больше шансов перенести кризис без серьёзных потерь, чем у конкурентов

В марте в календаре Apple завершился второй фискальный квартал, отчёт будет опубликован в конце этого месяца. Аналитики уже начали строить прогнозы по степени влияния глобального кризиса на бизнес компании. Потерь избежать не удастся, но восстановится компания быстрее конкурентов — таково их мнение.
Morgan Stanley: у Apple больше шансов перенести кризис без серьёзных потерь, чем у конкурентов

Источник изображения: Bangkok Post

Представители Morgan Stanley ожидают, что выручка Apple за весь 2020 фискальный год, который завершается в конце сентября, опустится с $268,7 млрд до $250,9 млрд. На последующий финансовый год прогноз по выручке снижен с $328,2 млрд до $295,4 млрд. Удельный доход на акцию в текущем году не превысит $11,79, в следующем — $15.

Эксперты осознают, что в текущем году Apple вынуждена будет нести потери из-за мер по социальному дистанцированию, которые могут затянуться. Компания, по их мнению, сможет быстрее выйти из кризиса благодаря своей лояльной клиентской базе, а также гораздо более устойчивому финансовому положению по сравнению с конкурентами. Apple не будет останавливать выкуп акций на сумму до $20 млрд в год и выплату дивидендов в совокупном размере $14 млрд. Тем не менее, Morgan Stanley снижает прогноз по курсу акций компании с $328 до $298.

Специалисты Credit Suisse выражают более осторожную точку зрения. Прогноз по курсу акций Apple они снижают с $290 до $260. По их мнению, iPhone к товарам первой необходимости отнести нельзя, и если покупательская способность в результате кризиса ухудшится, на финансовых результатах Apple это незамедлительно скажется. На текущий фискальный год Credit Suisse прогнозирует доход Apple на одну акцию в размере $12,41, на следующий — не более $13,99.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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