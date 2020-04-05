Андрей Коболев: назван размер урезанной зарплаты главы НАКа

Почти миллион в месяц: стала известна &amp;quotкризисная&amp;quot зарплата главы НАК &amp;quotНафтогаз&amp;quot Коболева

Пока экс-министр экономики Украины Тимофей Милованов требует оказать финансовую помощь потерявшим в период карантина украинцам в размере хотя бы 5 000 гривен, потуже затянуть поясок придется и главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву.

Как рассказала депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук, размер ежемесячной заработной платы главы НАКа будет урезан вдвое. Если раньше Андрей Коболев получал каждый месяц около 2 000 000 гривен, то теперь его зарплата составит 800 000 гривен. Причем Верещук подчеркнула, что, по ее мнению, это все равно очень большая сумма.

Андрей Коболев: назван размер урезанной зарплаты главы НАКа

Но и это еще не все неприятные новости для Коболева. Его также лишат премий за Стокгольмский арбитраж. А это около 3 000 000 долларов США!

К слову, Ирина Верещук ранее высказывала свою позицию относительно кандидатуры Андрея Коболева на посту главы "Нафтогаза". Депутат считает, что НАКу необходим другой руководитель.

Напомним, ранее сообщалось, что цена на газ в мире в ближайшее время резко снизится — стоимость голубого топлива уменьшится на 15-25%. Такие прогнозы озвучил аналитик Егор Комов. Как мировые тенденции на газовом рынке отразятся на Украине?


Шевченко Лилия, Тудей

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