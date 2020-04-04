Полмиллиона киевлян взяли отпуск за свой счет в связи с карантином

Президент заверил, что “просчитывает этот вопрос”.

Полмиллиона киевлян взяли отпуск за свой счет в связи с карантином
Фото: facebook/Mysh Mark

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в полмиллиона жителей столицы вынужденно взяли отпуск за свой счет в связи с карантином и распространением коронавируса в Украине. Об этом сообщается на сайте Киевской городской госадминистрации.

По его словам, без государственной помощи столичная власть не сможет финансово обеспечить этих людей.

"Это та категория людей, которые живут от зарплаты до зарплаты. Некоторые запасы в них, к примеру, есть. Неделю, две, три они проживут без доходов. А после этого у людей вообще не будет денег. Я этот вопрос поднял на селекторном совещании с президентом и премьер-министром. И президент сказал, что они этот вопрос просчитывают. Сегодня без государственной помощи невозможно ее решить. Бюджет города не выдержит такой нагрузки", - заявил Кличко.

По словам мэра Киева, президент заверил, что этот вопрос планируют решать денежными доплатами каждому, кто вынужденно не работает.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин будет продлен после 24 апреля, но возможно его смягчение ради сохранения экономики. В конце месяца, возможно, трудоспособным гражданам разрешат вернуться на работу, и параллельно будет частично возобновлено движение общественного транспорта.

По состоянию на утро субботы в Киеве число заразившихся коронавирусом увеличилось до 214. За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 25 человек.

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