Руководитель Privat24 уволился и перешел на новую должность
Набсовет Приватбанка прекратил трудовой договор с Сергеем Харитичем, который отвечал за электронный бизнес финучреждения, в частности за мобильный банкинг Privat24. Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации НКЦБФР.
Что известно
Сергей Харитич занимал должность руководителя направления электронного бизнеса Приватбанка с 1 сентября 2018 года.
Решение прекратить трудовой договор с ним с 3 апреля было принято на заседании совета банка 31 марта 2020 года.
В пресс-службе Приватбанка сообщили, что Сергей Харитич решил продолжить карьеру и развитие финтеха за пределами Привата, и набсовет одобрил его отставку по собственному желанию.
Команда электронного бизнеса временно будет работать под руководством члена правления по вопросам IT Андрея Гриценюка, передает liga.net.
На какую должность переходит
В то же время наблюдательный совет другого госбанка - Укргазбанка — уже избрал Харитича членом правления с 9 апреля на срок 5 лет.
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Напомним
- 12 марта исполнилось полгода, как заработала новая версия мобильного банкинга Приват24. «Минфин» спросил читателей, нравится ли им новый сервис. Сообщалось, что новая версия Приват24 — полностью внутренняя разработка команды Приватбанка, в нем осталось 0% старого кода.
- 20 марта 2020 года Приватбанк расширил для своих клиентов перечень услуг с ценными бумагами, предоставив возможность покупать и продавать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме онлайн в веб-версии Приват24.
- Также сообщалось, что Приватбанк ввел «кредитные каникулы» для клиентов малого и среднего бизнеса и предпринимателей с 1 марта до конца мая 2020 года.