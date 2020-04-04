Руководитель Privat24 уволился и перешел на новую должность

Набсовет Приватбанка прекратил трудовой договор с Сергеем Харитичем, который отвечал за электронный бизнес финучреждения, в частности за мобильный банкинг Privat24. Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Фото: liga.net

Что известно

Сергей Харитич занимал должность руководителя направления электронного бизнеса Приватбанка с 1 сентября 2018 года.

Решение прекратить трудовой договор с ним с 3 апреля было принято на заседании совета банка 31 марта 2020 года.

В пресс-службе Приватбанка сообщили, что Сергей Харитич решил продолжить карьеру и развитие финтеха за пределами Привата, и набсовет одобрил его отставку по собственному желанию.



Команда электронного бизнеса временно будет работать под руководством члена правления по вопросам IT Андрея Гриценюка, передает liga.net.

На какую должность переходит

В то же время наблюдательный совет другого госбанка - Укргазбанка — уже избрал Харитича членом правления с 9 апреля на срок 5 лет.

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Напомним