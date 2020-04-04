Цена на нефть пошла в рост в преддверии встречи ОПЕК+

Цены на нефть эталонных марок заметно растут в ходе торгов в пятницу на новостях о проведении 6 апреля внеочередного заседания ОПЕК+.



Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15.38 по Киеву составляет 34,44 долл. за баррель, что на 4,5 долл. (15,03%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.



Как сообщалось, встреча министров стран ОПЕК+ состоится 6 апреля в формате видеоконференции.