Цена на нефть пошла в рост в преддверии встречи ОПЕК+

Цена на нефть пошла в рост в преддверии встречи ОПЕК+

Цены на нефть эталонных марок заметно растут в ходе торгов в пятницу на новостях о проведении 6 апреля внеочередного заседания ОПЕК+.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15.38 по Киеву составляет 34,44 долл. за баррель, что на 4,5 долл. (15,03%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Как сообщалось, встреча министров стран ОПЕК+ состоится 6 апреля в формате видеоконференции.


МинПром по материалам Терминал

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