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2020-04-04
Макропрогноз обновили. Инфляция 11,6% и доллар 29,5
Кабинет министров ухудшил прогноз по инфляции, зарплате и валовому внутреннему продукту в ранее опубликованном макроэкономическом прогнозе на 2020 год. Об этом говорится в
Фото: biz.censor.net.ua
Новые цифры
В Кабмине ожидают падения ВВП на 4,8% и номинальный ВВП на уровне 3 трлн 985 млрд грн.
Инфляция на конец года (декабрь к декабрю) — 11,6% (ранее 5,6%)
Уровень безработицы вырастет до 9,4%, а среднемесячная зарплата (брутто) составит 10,7 тыс. грн (-4,5% с учетом инфляции).
Ожидается снижение экспорта товаров и услуг на 5,5% по сравнению с 2019 годом (до $59,9 млрд), импорта — на 10% (до $88,3 млрд). Дефицит торгового баланса — $8,3 млрд.
Ранее сообщалось
Правительство на заседании 29 марта одобрило обновленный макроэкономический прогноз.
- номинальный ВВП — 4 трлн гривен (ранее он оценивался в 4,51 трлн грн);
- рост инфляции — 8,7% (с 5,6%);
- среднегодовой курс — 29,5 грн/$ (с 27 грн/$);
- среднемесячная зарплата — 11 тысяч грн (ранее было 12 тысяч);
- уровень безработицы — 9,4% (с 8,1%)