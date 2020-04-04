Минфин определил банки для выплат пенсий и зарплат. Список
Министерство финансов обнародовало перечень банков, через которые будет осуществляться выплата пенсий, денежной помощи и зарплат работникам бюджетных учреждений.
Министерство финансов обнародовало перечень банков, через которые будет осуществляться выплата пенсий, денежной помощи и зарплат работникам бюджетных учреждений.
На сегодня уполномоченными 43 банки:
АО «Ощадбанк»
АО КБ «Приватбанк»
АО АБ «Укргазбанк»
АО «Укрэксимбанк»
АО «Агропросперис Банк»
АО «КБ «Аккордбанк»
АТ «Акцент-Банк»
АО «Альфа-Банк»
АО «Альянс Банк»
АО «Банк Восток»
АО КБ «Банк Глобус»
АО «Восточно-украинский банк «Грант»
АО «Идея Банк»
АО АКБ «Индустриалбанк»
АО «Банк «Клиринговый Дом»
АО «Коммерческий инвестиционный банк»
АО «Коммерческий Индустриальный Банк»
АО «Банк Кредит Днепр»
АО «Креди Агриколь Банк»
АО «Кредобанк»
АО «Кристалбанк»
АО АКБ «Львов»
АО «Мегабанк»
АО «Метабанк»
АО «Международный инвестиционный банк»
АО «Мотор-Банк»
АО «МТБ Банк»
АО «ОТП Банк»
АО АБ «Пивденный»
АТ «Пиреус Банк МКБ»
АО «Поликомбанк»
АО «Полтава-банк»
АО «Правэкс Банк»
АО «Первый украинский международный банк»
АО «АКБ «Радабанк»
АО «Райффайзен Банк Аваль»
АО «Банк Сич»
АО «Таскомбанк»
АО «Укрстройинвестбанк»
АО «Укрсиббанк»
АО «Универсал Банк»
АО «Банк Форвард»
АО «Юнекс Банк».