Минфин определил банки для выплат пенсий и зарплат. Список

Министерство финансов обнародовало перечень банков, через которые будет осуществляться выплата пенсий, денежной помощи и зарплат работникам бюджетных учреждений.

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Министерство финансов обнародовало перечень банков, через которые будет осуществляться выплата пенсий, денежной помощи и зарплат работникам бюджетных учреждений.