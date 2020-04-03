Новый механизм. НБУ вводит динамический э-аукцион для нумизматов и банков

Национальный банк начинает пилотный проект по проведению динамических аукционов по продаже памятных монет Украины. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Новый механизм. НБУ вводит динамический э-аукцион для нумизматов и банков
Фото: delo.uа

Кого коснется

Этот пилот будет тестироваться в рамках применения новых подходов к реализации нумизматической продукции Национального банка для:

  • удовлетворение спроса широкого круга клиентов (банков, объединений нумизматов, отдельных нумизматов, других юридических и физических лиц);
  • улучшения механизмов ценообразования на нумизматическую продукцию.

В чем суть

Суть проекта заключается в том, что на этапе выпуска нумизматической продукции в обращение Национальный банк будет проводить электронные аукционы по реализации новых выпусков.

То есть участники будут иметь дистанционный доступ к торгам. Торги пройдут на площадке Универсальной товарной биржи «Контрактовый дом УМВБ» после введения монет в обращение.

По результатам проведенных торгов, Национальный банк будет формировать цену на свою продукцию и осуществлять ее распределение через другие каналы продаж (on-line, банки).

Цена, которая сформируется в результате торгов, будет использоваться для дальнейшей реализации.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Сотрудника столичного гипермаркета подозревают в присвоении 7 млн гривен выручкиСотрудника столичного гипермаркета подозревают в присвоении 7 млн гривен выручки
ThyssenKrupp реструктуризирует металлургическое подразделениеThyssenKrupp реструктуризирует металлургическое подразделение
Портовики вставляют палки в колеса украинским рударямПортовики вставляют палки в колеса украинским рударям
АрселорМиттал Темиртау продолжит работу, несмотря на карантинАрселорМиттал Темиртау продолжит работу, несмотря на карантин
В США из-за пандемии возник дефицит золотаВ США из-за пандемии возник дефицит золота
Блок рекламы


Похожие новости
НБУ вводит коммерческую модель использования системы BankIDНБУ вводит коммерческую модель использования системы BankID
Райффайзен Банк Аваль вводит кредитные каникулы для бизнесаРайффайзен Банк Аваль вводит кредитные каникулы для бизнеса
В НБУ объяснили, для чего в законе нужна компенсация морального ущерба экс-владельцам банковВ НБУ объяснили, для чего в законе нужна компенсация морального ущерба экс-владельцам банков
Fitch ухудшил прогноз для украинских банков из-за коронавирусаFitch ухудшил прогноз для украинских банков из-за коронавируса
Европа вводит пошлины на г/к нержавеющий прокат из КитаяЕвропа вводит пошлины на г/к нержавеющий прокат из Китая
НБУ определил режим работы банков во время карантинаНБУ определил режим работы банков во время карантина
НБУ временно отменит тарифы на межбанковские переводыНБУ временно отменит тарифы на межбанковские переводы
Нацбанк каждую пятницу будет проводить тендеры по рефинансированию банковНацбанк каждую пятницу будет проводить тендеры по рефинансированию банков
Нацбанк приостановил выездные проверки банков и других финучрежденийНацбанк приостановил выездные проверки банков и других финучреждений
Нацбанк ввел долгосрочное рефинансирование банковНацбанк ввел долгосрочное рефинансирование банков
Последние новости
Подгружаем последние новости