Новый механизм. НБУ вводит динамический э-аукцион для нумизматов и банков
Национальный банк начинает пилотный проект по проведению динамических аукционов по продаже памятных монет Украины. Об этом
Кого коснется
Этот пилот будет тестироваться в рамках применения новых подходов к реализации нумизматической продукции Национального банка для:
- удовлетворение спроса широкого круга клиентов (банков, объединений нумизматов, отдельных нумизматов, других юридических и физических лиц);
- улучшения механизмов ценообразования на нумизматическую продукцию.
В чем суть
Суть проекта заключается в том, что на этапе выпуска нумизматической продукции в обращение Национальный банк будет проводить электронные аукционы по реализации новых выпусков.
То есть участники будут иметь дистанционный доступ к торгам. Торги пройдут на площадке Универсальной товарной биржи «Контрактовый дом УМВБ» после введения монет в обращение.
По результатам проведенных торгов, Национальный банк будет формировать цену на свою продукцию и осуществлять ее распределение через другие каналы продаж (on-line, банки).
Цена, которая сформируется в результате торгов, будет использоваться для дальнейшей реализации.