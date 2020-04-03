Новый механизм. НБУ вводит динамический э-аукцион для нумизматов и банков

Национальный банк начинает пилотный проект по проведению динамических аукционов по продаже памятных монет Украины. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Фото: delo.uа

Кого коснется

Этот пилот будет тестироваться в рамках применения новых подходов к реализации нумизматической продукции Национального банка для:

удовлетворение спроса широкого круга клиентов (банков, объединений нумизматов, отдельных нумизматов, других юридических и физических лиц);

улучшения механизмов ценообразования на нумизматическую продукцию.

В чем суть

Суть проекта заключается в том, что на этапе выпуска нумизматической продукции в обращение Национальный банк будет проводить электронные аукционы по реализации новых выпусков.

То есть участники будут иметь дистанционный доступ к торгам. Торги пройдут на площадке Универсальной товарной биржи «Контрактовый дом УМВБ» после введения монет в обращение.

По результатам проведенных торгов, Национальный банк будет формировать цену на свою продукцию и осуществлять ее распределение через другие каналы продаж (on-line, банки).