Нацбанк не планирует покупать ОВГЗ себе в портфель (видео)

Несмотря на рекомендации Совета Национального банка регулятор отказался от покупки облигаций внутреннего государственного займа. Об этом во время брифинга заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

Нацбанк не планирует покупать ОВГЗ себе в портфель (видео)

«Мы пока не планируем покупать ОВГЗ. На сегодня портфель ОВГЗ Нацбанка достаточно значительный, он составляет свыше 300 млрд грн», - заявил Чурий.

По словам заместителя НБУ, решение Совета Нацбанка по этому вопросу - рекомендательное.

Предыстория

31 марта 2020 года Совет Национального банка снял все ограничения по операциям НБУ на вторичном рынке ОВГЗ, которые действовали с 13 июля 2018 года.

Зачем это нужно

Регулятор получил возможность направлять рынок в нужную ему сторону, как он сейчас делает это с валютным рынком.

Выкупая у банков ОВГЗ, он сможет регулировать ликвидность и «накачивать» банковскую систему деньгами, в случае необходимости.

Также это даст НБУ рычаги, чтобы латать «дыры» в бюджете.

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