Азиатский банк развития подсчитал убытки для мировой экономики от коронавируса

Глобальные издержки, связанные с пандемией коронавируса, могут составить до $4,1 триллиона, или почти 5% мирового ВВП , в зависимости от масштабов распространения COVID-19. Такой прогноз, как сообщает Bloomberg , дал Азиатский банк развития (АБР).

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При меньших масштабах пандемии ущерб может составить $2 трлн, или 2,3% мирового ВВП , говорится в опубликованном в пятницу докладе АБР.

По оценкам банка, на развивающиеся страны Азии, включая Китай , приходится от 22% до 36% общих издержек, связанных с коронавирусом.

«Никто не может сказать, насколько широко может распространиться пандемия COVID-19, и сдерживание может занять больше времени, чем в настоящее время прогнозируется, — отметил главный экономист АБР Ясуюки Савада. — Нельзя сбрасывать со счетов возможность серьезных финансовых потрясений и финансовых кризисов».

АБР снизил прогноз экономического роста в Азии на 2020 год до 2,2% с 5,5%, ожидавшихся в сентябре прошлого года. Прогноз для Китая снижен до 2,3% с 6%.