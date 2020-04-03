Азиатский банк развития подсчитал убытки для мировой экономики от коронавируса

Глобальные издержки, связанные с пандемией коронавируса, могут составить до $4,1 триллиона, или почти 5% мирового ВВП, в зависимости от масштабов распространения COVID-19. Такой прогноз, как сообщает Bloomberg, дал Азиатский банк развития (АБР).

Азиатский банк развития подсчитал убытки для мировой экономики от коронавируса
Фото: azertag.az

При меньших масштабах пандемии ущерб может составить $2 трлн, или 2,3% мирового ВВП, говорится в опубликованном в пятницу докладе АБР.

По оценкам банка, на развивающиеся страны Азии, включая Китай, приходится от 22% до 36% общих издержек, связанных с коронавирусом.

«Никто не может сказать, насколько широко может распространиться пандемия COVID-19, и сдерживание может занять больше времени, чем в настоящее время прогнозируется, — отметил главный экономист АБР Ясуюки Савада. — Нельзя сбрасывать со счетов возможность серьезных финансовых потрясений и финансовых кризисов».

АБР снизил прогноз экономического роста в Азии на 2020 год до 2,2% с 5,5%, ожидавшихся в сентябре прошлого года. Прогноз для Китая снижен до 2,3% с 6%.

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