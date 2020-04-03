АМКР планирует отгружать в Китай 300 тыс. тонн железорудного концентрата в месяц

АМКР планирует отгружать в Китай 300 тыс. тонн железорудного концентрата в месяц

"АрселорМиттал Кривой Рог", крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины, начало отгружать железорудный концентрат в Китай по морю. АМКР планирует отгружать в Китай 300 тыс. тонн этого сырья в месяц. Об этом пишет сайт Укрметаллургпрома.

Китай уже практически преодолел эпидемию и смог вернуться к нормальной работе, сообщил генеральный директор "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР) Мауро Лонгобардо.

"Это дало нам возможность начать отгрузку концентрата в Китай морем. В данный момент мы работаем над тем, чтобы достичь уровня отгрузки до 300 тысяч тонн концентрата в месяц. Однако очень сложно быстро переориентировать поставки с железной дороги в Европу на морской путь в Китай. Вместе с нашей командой и партнерами по логистике мы держим ситуацию под контролем и сумели найти решения для различных проблем", - рассказал глава АМКР.

М.Лонгобардо подчеркнул, что его компания не намерена изменять долгосрочную стратегию развития на ближайшие пять лет, а все инициативы по реализации экологических проектов будут реализованы.

"Строительство новой фабрики окомкования, газоочистки в конвертерном цехе, модернизация доменной печи № 9 – это ключевые инвестиционные объекты для нашей компании", - сообщил он.

М.Лонгобардо отметил, что предприятия Группы "АрселорМиттал", особенно в наиболее пострадавших странах, терпят колоссальные убытки в условиях пандемии COVID-19 и надо быть готовым к наихудшим сценариям. Сейчас компания старается активизировать все имеющиеся резервы, чтобы снизить затраты, сохранить бизнес и коллектив.


МинПром по материалам Металлургпром

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