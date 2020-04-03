Задолженность населения за ЖКУ составила более 32 миллиарда (инфографика)

По состоянию на 1 марта 2020 года задолженность за жилищно-коммунальные услуги составляет 32,69 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении Минрегиона.

«Угроза распространения коронавируса внесла существенные коррективы в жизнь страны и граждан и это уже ощущается во всех сферах, в частности, в ЖКХ», – отметил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

По словам Чернышова, в целом в этом году ситуация имеет и положительные признаки. Так, если сравнивать данные с показателями аналогичных периодов 2018-го и 2019-го годов, уровень оплаты за коммунальные услуги в Украине повысился до 84,1% против 75,6% и 72,2% соответственно.

Добросовестные плательщики

Среди регионов наивысший уровень расчетов наблюдается в Винницкой (93,3%), Сумской (93,0%) и Львовской (92,8%) областях.

Наименьшая задолженность зафиксирована в Черновицкой, Закарпатской и Волынской областях.

Где больше всего задолжали

При этом наибольшую задолженность имеют город Киев , Днепропетровская и Харьковская области.

В Херсонской (74,5%), Луганской (74,9%), Харьковской (75,3%) и Кировоградской (76,9%) областях.