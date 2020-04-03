Без ограничений. Нацбанку разрешили операции с ОВГЗ на вторичном рынке

31 марта 2020 года Совет Национального банка снял все ограничения по операциям НБУ на вторичном рынке ОВГЗ, которые действовали с 13 июля 2018 года. Об этом написал член Совета НБУ Виталий Шапран в фейсбуке.

Без ограничений

«Совет Нацбанка решил исключить внесенный в 2018 году в Стратегию монетарной политики НБУ запрет на покупку государственных ценных бумаг и проведение операций, которые могут иметь признаки прямой или косвенной поддержки бюджетных расходов, а также отказаться от установления верхнего предела объема госбумаг в портфеле центробанка», - написал Шапран.

По словам Шапрана, операции НБУ на вторичном рынке, например, с целью сглаживания колебаний доходности, или обычная купля-продажа ОВГЗ для воздействия на ликвидность рынка становятся возможными.

«Развертывание сценария участия Нацбанка в работе вторичного рынка ОВГЗ и время реализации такого сценария находятся в пределах компетенции Правления НБУ, поскольку является операционной деятельностью регулятора», - подытожил член Совета.

Зачем это нужно

Регулятор получил возможность направлять рынок в нужную ему сторону, как он сейчас делает это с валютным рынком.

Выкупая у банков ОВГЗ, он сможет регулировать ликвидность и «накачивать» банковскую систему деньгами, в случае необходимости.

Также это даст НБУ рычаги, чтобы латать «дыры» в госбюджете.

Что запрещено

Согласно закону о Национальном банке Украины, НБУ по-прежнему не имеет права предоставлять кредиты в национальной и иностранной валюте, как прямо, так и опосредованно через государственное учреждение, другое юридическое лицо, имущество которого находится в государственной собственности, на финансирование расходов Госбюджета.

Национальный банк не имеет права покупать на первичном рынке ценные бумаги, эмитированные Кабмином, государственным учреждением, другим юридическим лицом, имущество которого находится в государственной собственности».