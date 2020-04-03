Испания признала металлургию важной для экономики отраслью

Испания признала металлургию важной для экономики отраслью

Министерство промышленности, торговли и туризма Испании признало металлургическую отрасль системообразующей для экономики страны, сообщила испанская металлургическая ассоциация Unesid, которая ранее обратилась к властям за разъяснением.

Это означает, что металлургические компании выведены из-под действия декрета от 28 марта, который предписывал всем предприятиям, не относящимся к системообразующим отраслям, приостановить работу на две недели. Теперь металлурги могут продолжить выпуск, хотя некоторые компании успели временно закрыть свои заводы.

Ассоциация Unesid ранее указывала, что производственный процесс на металлургических комбинатах имеет непрерывный характер. Поэтому данные заводы нельзя вывести из эксплуатации быстро. А их аварийная остановка и повторный запуск потребуют значительных расходов.

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