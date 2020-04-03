Турция за зиму 2020 нарастила выплавку стали на 12,7%

Турция за зиму 2020 нарастила выплавку стали на 12,7%

Согласно опубликованным статистическим данным, турецкое производство нерафинированной стали составило в январе-феврале 5,9 млн т, на 12,7% больше, чем в аналогичном периоде 2019 г.

А доход от экспорта стали снизился приблизительно на 9,6% по сравнению с итогами аналогичного периода прошлого года. Сам экспорт стали сократился на 4,9%.

Импорт стали в Турцию вырос в указанном периоде на 40,4%, достигнув 2,6 млн т. Стоимость импорта стальной продукции выросла на 16,3%, до 1,8 млрд долл.


МинПром по материалам МеталлТорг.ру

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