Турция за зиму 2020 нарастила выплавку стали на 12,7%

Согласно опубликованным статистическим данным, турецкое производство нерафинированной стали составило в январе-феврале 5,9 млн т, на 12,7% больше, чем в аналогичном периоде 2019 г.



А доход от экспорта стали снизился приблизительно на 9,6% по сравнению с итогами аналогичного периода прошлого года. Сам экспорт стали сократился на 4,9%.



Импорт стали в Турцию вырос в указанном периоде на 40,4%, достигнув 2,6 млн т. Стоимость импорта стальной продукции выросла на 16,3%, до 1,8 млрд долл.