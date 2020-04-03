В Киеве будут судить мошенников, которые подозреваются в незаконном присвоении 5 квартир

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Киеве

Киева

будут судить группу мошенников, которые подозреваются в присвоении 5 квартир при помощи поддельных документов. Им грозит до 15 лет лишения воли, сообщили в пресс-службе полиции

По версии следствия, четверо мошенников подделали договоры купле-продажи, паспорта граждан Украины, подписи и оттиски печати нотариуса. Среди подозреваемых - два родных брата.

Преступники также подделали подпись действующего собственника квартиры и паспорта граждан, в которые под чужими анкетными данными действительно существующих граждан Украины вклеили свои фотографии.

"С фиктивными документами злоумышленники приходили к нотариусу, который не догадывался о их преступных намерениях, и заверяли продажу. В результате право собственности на квартиры переходили к гражданам, чьи анкетные данные указаны в поддельных паспортах граждан Украины, то есть к пособникам. Дальше с целью сокрытия следов преступления и легализации доходов, добытых незаконным путем, при помощи поддельных документов они создали фиктивное общество, в основу уставного капитала которого передали две квартиры", - отметила заместительница начальника расследования преступлений общеуголовной направленности следственного управления полиции Киева Александра Тришневская.

Злоумышленникам сообщили подозрения по ч.3, 4 ст. 358 (подделка документов и их использование), ч.4 ст.190 (мошенничество), ч.2 ст. 205-1 (подделка документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юрлица и ФОП), ч.3 ст. 209 (легализация доходов) Уголовного кодекса Украины.

Суд назначил подозреваемым содержание под стражей с правом залога в сумме 180-200 000 гривен. Обвинительный акт передан в суд.

Напомним, в январе украинский Офис противодействия рейдерству вернул захваченное имущество кинорежиссера Юрия Ляшенко. Его недвижимость захватили посторонние лица, и, несмотря на победу Ляшенко в судах, нотариус отказался выполнять решение Верховного суда. Позднее выяснилось, что квартиры перерегистрированы на третьих лиц.