Филиппинские компании хотят добывать никелевую руду в карантин

Филиппинские компании хотят добывать никелевую руду в карантин

Филиппинские компании Nickel Asia и Global Ferronickel Holdings, на долю которых приходится более половины добычи никелевой руды в стране, обратились к правительству страны с просьбой разрешить им продолжать производство несмотря на объявленный с 1 апреля жесткий карантин в провинции Северный Суригао на острове Минданао, где сосредоточена большая часть запасов данного сырья в стране.

Как заявил президент Global Ferronickel Данте Браво, на предприятиях компании приняты меры по повышению санитарной безопасности. При этом работа компаний, ориентированных на экспорт и платящих налоги, может поддержать финансовую устойчивость государства в этот сложный период.

После введения запрета на экспорт никелевой руды из Индонезии в начале текущего года Филиппины остались единственным крупным поставщиком этого сырья в Китай, где оно используется для получения никельсодержащего чугуна для выплавки нержавеющей стали. Ранее ведущие филиппинские компании планировали на текущий год увеличение производства.

Карантин на Филиппинах предусматривает приостановку работы портов. По данным Nickel Asia, это уже привело к срыву поставок руды в Китай. Global Ferronickel заявляет, что из-за ограничений компании придется снизить производственный план на 2020 г. с 6 млн т (влажных) до 5 млн т.


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