Tata Steel останавливает производство в Индии и Европе

Tata Steel останавливает производство в Индии и Европе

Индийская металлургическая группа Tata Steel из-за карантина, вызванного эпидемией коронавируса, сокращает производство на всех своих металлургических комбинатах в Индии, Великобритании и Нидерландах. Ранее компания остановила свои прокатные заводы в Индии.

Все доменные печи на этих заводах переведены на минимальную мощность, численность рабочих смен сокращена до предела. Прокатные станы остановлены, отгрузка готовой продукции осуществляется со складов в рамках действующих контрактов с учетом транспортных ограничений.

Как отмечает Tata Steel, в Индии и Европе остановлены почти все автозаводы, прекратили работу и другие промышленные предприятия. Также упал спрос со стороны строительной отрасли и других крупных потребителей.

Компания пока не может оценить, насколько сильно эти простои затронут ее оперативные и финансовые показатели. Какие-то результаты можно будет получить только после завершения карантина.

По оценкам бразильской железорудной корпорации Vale, по состоянию на начало апреля в Европе было остановлено около 17% мощностей по выплавке чугуна или порядка 15 млн т в год. Но реальный объем выплавки сократится сильнее из-за снижения уровня загрузки меткомбинатов.

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