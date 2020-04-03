Кабмин повысил прогноз инфляции на 2020 год до 11,6%

Кабинет министров повысил прогноз инфляции на 2020 год до 11,6%, а не до 8,7%, как заявляла пресс-служба правительства.

Об этом сообщил "Интерфакс-Украина" со ссылкой на постановление №253 от 29 марта.

Согласно обновленному макропрогнозу, Кабмин ожидает, что уровень безработицы составит 9,4%, среднемесячная заработная плата работников (брутто) - 10,7 тыс. грн, а номинальная зарплата с учетом инфляции снизится на 4,5% по сравнению с прошлогодним показателем.

Напомним, что в 2019 году потребительская инфляция замедлилась до 4,1% (по сравнению с 9,8% в 2018 году). Это самый низкий уровень за последние шесть лет. Впервые была достигнута среднесрочная инфляционная цель 5% ± 1 п.п., которую Нацбанк задекларировал еще в 2015 году.

НБУ объяснял, что основное влияние на стремительное замедление инфляции имело укрепление курса гривны благодаря профициту иностранной валюты на рынке. Также важными факторами были улучшения инфляционных ожиданий, удешевление топлива и ослабление давления со стороны предложения продуктов питания и административной составляющей инфляции. В то же время в 2019 году сохранялось давление со стороны потребительского спроса и быстрого роста заработных плат, из-за этого рост стоимость услуг замедлялся не так сильно.

До начала пандемии коронавирусной болезни и глобального экономического кризиса в Нацбанке прогнозировали, что потребительская инфляция большую часть 2020 года будет ниже целевого диапазона 5% ± 1 п.п. В четвертом квартале она ускорится и к декабрю составит 4,8%.