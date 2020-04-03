ВВП США прогнозируют падение на 38%

ВВП США прогнозируют падение на 38%

Morgan Stanley ухудшил экономические прогнозы США на фоне сохранения ограничительных мер в стране, призванных остановить распространение коронавируса COVID-19.

Сокращение ВВП США в первом квартале 2020 года может составить от 2,4% до 3,4%, во втором квартале - от 30% до 38%, говорится в обзоре банка.

"Мы ожидаем, что восстановление экономики США будет происходить медленнее, чем предполагалось ранее", - отмечают экономисты.

Согласно прогнозу Morgan Stanley, годовое падение реального ВВП США в 2020 году составит 5,5%. Это будет самое сильное сокращение экономики с 1946 года.

На прошлой неделе аналитики JPMorgan Chase также пересмотрели свои прогнозы роста экономики США в первом и втором кварталах 2020 года. По оценкам JPMorgan, ВВП США в первом квартале сократится на 10%. Во втором квартале может произойти рекордное в истории падение ВВП на 25%.

МинПром по материалам Интерфакс

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