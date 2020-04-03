Турция сократила экспорт стали

В течение февраля 2020 года металлургические предприятия Турции произвели порядка 2,9 млн. тонн нерафинированной стали. Рост объёмов в годовом сопоставлении — 8,2%. За январь-февраль показатели выросли на 12,7% до 5,9 млн. тонн, говорится в материалах ассоциации турецких сталепроизводителей TCUD.



Потребление стали по итогам февраля составило в Турции 3 млн. тонн, что на 68,3% больше по сравнению с тем же месяцем 2019 года. За первые два месяца года стальное потребление улучшилось на 63,3% до 5,7 млн. тонн.



Экспорт стали в течение февраля достиг уровня в 1,7 млн. тонн, в денежном выражении — $1,2 млрд. Сокращение показателей в годовом сопоставлении — 8,9% и 12,6% соответственно.



В январе-феврале по сравнению с аналогичным периодом 2019 года стальной экспорт сократился на 4,9% до 3,6 млн. тонн, в стоимостном выражении — на 9,6% до 2,5 млрд долл.