За 16,5 млн гривен отремонтируют один из корпусов Киевской городской наркологической больницы

Киевская городская наркологическая клиническая больница “Социотерапия” заказала проведение капитального ремонта лечебного корпуса на ул. Отдыха в Святошинском районе столицы. За 16,5 млн гривен эти работы будет выполнять ООО “Строительная группа “Монтаж-Конструкция”. По плану ремонт должны завершить до конца 2020 года.

Как стало известно KV из объявления электронной системы публичных закупок ProZorro, 1 апреля 2020 года Киевская городская наркологическая клиническая больница “Социотерапия” (*) заключила договор с ООО “Строительная группа “Монтаж-Конструкция” (**) на проведение капитального ремонта здания лечебного корпуса клиники по ул. Отдыха, 18 в Святошинском районе. Цена договора составила 16,52 млн гривен.

До конца декабря 2020 года строительная группа “Монтаж-Конструкция” должна выполнить демонтажные, земляные и общестроительные работы, отремонтировать фасад, перекрытие, крышу, крыльцо, собрать и вывезти строительный мусор. А также отремонтировать водопровод, сети отопления, канализацию, молниезащиту, автоматическую пожарную сигнализацию.

Конкуренцию ООО “Строительная группа “Монтаж-Конструкция” в тендере составили ЧП “Виксен” (***) и ФЛП Дикий Сергей Юрьевич (****). Самое выгодное предложение было у ЧП “Виксен”, но его отклонили, в частности, из-за непредоставления календарного графика работ, копии страниц паспорта уполномоченного лица и документов о сотрудниках.

Согласно данным аналитической системы Youcontrol , ООО “Строительная группа “Монтаж-Конструкция” основано в январе 2019 года. Директор и учредитель – Вера Ященко. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 20 тыс. гривен.

По данным Zакупівлі в результате участия в публичных закупках “Монтаж-Конструкция” заключило 3 договора (с учетом нынешнего) на общую сумму 16,6 млн гривен.

Киевская городская наркологическая клиническая больница “Социотерапия”, как следует из информации на ее сайте, создана в 1979 году. Вначале она функционировала как Киевский городской наркологический диспансер. В 1990 году учреждение получило название Киевское объединение “Социотерапия”, а в 1998 году – нынешнее название.

“Социотерапия” оказывает услуги по лечению и реабилитации больных, имеющих проблемы из-за употребления наркотиков и алкоголя, а также членам их семей. Ежегодно больница обслуживает около 15 тысяч больных (5 тысяч – в стационаре и 10 тысяч – амбулаторно) в пяти отделениях:

Наркологическое отделение №1 на пер. Демеевском, 5-А (обустроено 35 койко-мест для лечения больных в острых состояниях и 12 койко-мест реанимационного блока);

Наркологическое отделение №2 (клиника ургентной наркологии и детоксикации) на ул. Качалова, 5-А (обустроено 40 койко-мест);

Наркологическое отделение №3 на ул. Качалова, 5-А (обустроено 30 койко-мест);

Наркологическое отделение №4 на ул. Качалова, 5-А (обустроено 50 койко-мест, из которых 9 реанимационных);

Наркологическое отделение №5 на ул. Отдыха, 18 (обустроено 45 койко-мест).

Ранее KV сообщала, что в январе 2020 года Киевская городская клиническая больница №11 получила от Киевской горгосадминистрации (КГГА) разрешение на проектирование реконструкции своего здания на ул. Рогозовская, 6. Реконструкция предусматривает достройку дополнительного корпуса для расширения Центра нейрореабилитации участников АТО.

Киевской городской наркологической клинической больницей “Социотерапия” руководит Владимир Ярый . Больница подчинена Департаменту здравоохранения КГГА, который возглавляет Валентина Гинзбург. Курирует данное направление первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

* Київська міська наркологічна клінічна лікарня “Соціотерапія” (код ЄДРПОУ: 05496862)

** ТОВ “Будівельна група “Монтаж-Конструкція” (код ЄДРПОУ: 42764970)

*** ПП “Віксен” (код ЄДРПОУ: 24385536)

**** ФОП Дикий Сергій Юрійович (код ІПН: 2691405053)