США сохранили размер компенсационной пошлины для катанки из КНР

США сохранили размер компенсационной пошлины для катанки из КНР

Министерство торговли США, проведя плановое повторное расследование по импорту катанки из Китая, не нашло оснований для пересмотра компенсационных пошлин на эту продукцию, введенных в 2014 г.

Тогдашнее расследование, начатое по инициативе корпорации ArcelorMittal USA и пяти других американских производителей катанки, завершилось введением пошлин на широкий сортамент катанки из углеродистой и легированной стали в размере от 178,46 до 193,31%.

Как заявляет Министерство, в случае снятия пошлин нечестная торговая практика возобновится, так как китайские компании, по его мнению, якобы продолжают получать незаконные экспортные субсидии от государства.

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