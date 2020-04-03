США сохранили размер компенсационной пошлины для катанки из КНР

Министерство торговли США , проведя плановое повторное расследование по импорту катанки из Китая, не нашло оснований для пересмотра компенсационных пошлин на эту продукцию, введенных в 2014 г.



Тогдашнее расследование, начатое по инициативе корпорации ArcelorMittal USA и пяти других американских производителей катанки, завершилось введением пошлин на широкий сортамент катанки из углеродистой и легированной стали в размере от 178,46 до 193,31%.



Как заявляет Министерство, в случае снятия пошлин нечестная торговая практика возобновится, так как китайские компании, по его мнению, якобы продолжают получать незаконные экспортные субсидии от государства.