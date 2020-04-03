КП “Информатика” заплатило очередные 300 млн гривен за автоматизацию внешнего освещения Киева

КП &ldquo;Информатика&rdquo; заплатило очередные 300 млн гривен за автоматизацию внешнего освещения Киева

КП “Информатика” заключило уже третий договор на внедрение программно-аппаратного комплекса управления и контроля сетей внешнего освещения Киева. По двум более ранним договорам с ООО “Хидден Энерджи.Юэй” работы проделано на 199,3 млн гривен, цена третьего договора с ДП “Хидден” ООО “Хидден Энерджи” – 299,3 млн гривен. Учредителем обеих фирм значился или значится Глеб Львов. Все договоры заключены переговорной процедуре якобы из-за “отсутствия конкуренции на рынке”. 

Как стало известно KV из объявлений электронной системы публичных закупок ProZorro, 25 февраля 2020 года КП “Информатика” (*) заключило договор с дочерним предприятием “Хидден” ООО “Хидден Энерджи” (**) на продолжение работ по созданию и внедрению программно-аппаратного комплекса управления и контроля сетей внешнего освещения Киева. Цена договора составила 299,3 млн гривен. 

Стороны оформили сотрудничество без открытых торгов, по переговорной процедуре. В КП “Информатика” обосновали это “отсутствием конкуренции на рынке”, ссылаясь на полученное в январе 2020 года заключение экспертного исследования Научно-исследовательского центра судебной экспертизы по вопросам интеллектуальной собственности Министерства юстиции о том, что применение переговорной процедуры в этой закупке обосновано.

По договору ДП “Хидден” ООО “Хидден Энерджи” до конца 2020 года должно поставить, установить и настроить 305 щитов управления внешним освещением, 360 электронных пуско-регулирующих устройств для ламп ДНаТ с возможностью изменения уровня освещенности от 0 до 100% и четыре лицензионных ключа PCVUE PRO Unlimited.

Напомним, создание системы управления и контроля сетей внешнего освещения Киева началось в декабре 2018 года. Тогда “вне конкуренции” у КП “Информатика” формально был другой подрядчик – ООО “Хидден Энерджи.Юэй” (**). По договору, заключенному между КП и этим ООО 4 декабря 2018 года по переговорной процедуре, “Хидден Энерджи.Юэй” заплатили 49,76 млн гривен.

В КП “Информатика” KV уточнили, что по результатам сотрудничества ООО “Хидден Энерджи. Юэй” внедрило пилот системы автоматизированного и диспетчерского управления и контроля городским наружным освещением на улицах Энтузиастов, Миколайчука и Березняковской, а также на Набережном шоссе, бульваре Шамо и проспекте Тычины.

После началась работа над созданием комплекса управления внешним освещением по всей территории столицы. Для этого 18 февраля 2019 года КП “Информатика” заключило с ООО “Хидден Энерджи.Юэй” очередной договор. Стороны опять оформили сотрудничество без открытых торгов по причине “отсутствия конкуренции”. Цена договора составила – 299,5 млн гривен. 

В конце 2019 года было подписано допсоглашение к этому договору об уменьшении стоимости закупки до 149,54 млн гривен. 2 января 2020 года появился отчет о выполнении этого договора, согласно которому работы выполнены и подрядничу за них заплатили.

За 149,54 млн гривен ООО “Хидден Энерджи.Юэй” до конца 2019 года должно было поставить, установить и настроить 301 щит управления внешним освещением, 540 электронных пуско-регулирующих устройств для ламп ДНаТ (лампы дуговые натриевые трубчатые) с возможностью замены уровня освещенности от 20 до 100% (от 70 до 400 ВТ) и 4 лицензионных ключа PCVUE PRO Unlimited.

Ранее KV сообщила, что глава фракции “Свобода” в Киевсовете Юрий Сиротюк засомневался, что в Украине только одно предприятие может оказывать КП “Информатика” услуги по созданию, развитию и сопровождению комплекса управления и контроля сетей внешнего освещения Киева. А в мае 2019 года антикоррупционная комиссия Киевсовета приняла решение направить обращение Юрия Сиротюка в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с просьбой проверить факты злоупотреблений при проведении соответствующей закупки, а, в случае выявления нарушений, открыть уголовное производство.

Согласно данным аналитической системы Youcontrol, ООО “Хидден Энерджи.Юэй” 11 февраля 2020 года было переименовано в ООО “Аббинвест”. А 28 февраля участники ООО приняли решение о его ликвидации. Учредителем, директором и ликвидатором компании числится гражданин Узбекистана Аббосбек Ибрагимов. До ноября 2019 года “Хидден Энерджи.Юэй” принадлежало Глебу Львову. 

В результате участия в публичных закупках ООО “Хидден Энерджи.Юэй” получило 2 подряда общей стоимостью 199,3 млн гривен. Единственный заказчик фирмы – КП “Информатика”.

ДП “Хидден” ООО “Хидден Энерджи” было основано в августе 2019 года. Основной вид деятельности – производство электрического осветительного оборудования.  Основатель и участник – ООО “Хидден Энерджи”, конечный бенефициарный собственник – Глеб Львов. Руководителем значится Александр Коровин. Ранее учредителем предприятия числилось ООО “Хидден Энерджи.Юэй” (до декабря 2019 года).

Подряд на 299,3 млн гривен от КП “Информатика” – пока единственный договор, заключенный этой компанией по результатам участия в публичных закупках.

ООО “Хидден Энерджи” было создано 7 декабря 2018 года Артемом Парфеновым и ООО “7887”. С февраля 2020 года компания принадлежит Глебу Львову, который также числится ее директором.

До ноября 2019 года Глеб Львов возглавлял ООО “Прод-Экспресс-Центр”, принадлежащее экс-супругу гимнастки Лилии Подкопаевой Виктору Костырко, а также – Виктору Гришко. Человек с фамилией и именем Виктор Гришко входит в состав исполкома Глуховского горсовета Сумской области. В 2011 году Виктор Гришко был замначальника Харьковской областной таможни, а до этого возглавлял Сумскую, Ужгородскую и Глуховскую таможни.

Обязанности директора КП “Информатика” с 9 октября 2017 года исполняет Николай Пыхтин. С 20 сентября 2019 года направление информатизации в Киеве курирует первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

КП “Киевгорсвет” с 26 марта 2018 года возглавляет Владимир Круценко. До этого, с 30 июля 2014 года, этим КП руководил Андрей Хрычев. КП подчинено КК “Киевавтодор”, который временно возглавляет Владимир Гузема.

* КП “Інформатика” (код ЄДРПОУ: 31024875)

** ДП "Хідден" ТОВ "Хідден Енерджі" (код ЄДРПОУ: 43201634)

*** ТОВ “Хідден Енерджі.Юей” (ООО “Аббінвест”) (код ЄДРПОУ: 40117975)

****  КП “Київміськсвітло” (ЄДРПОУ: 03360905)

Фото: Вуличне освітлення


Алена Момот, КиевВласть

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