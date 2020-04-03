В Харьковской области нефтетрейдеры согласились продавать аграриям топливо в рассрочку и по заниженной цене

В Харьковской области представители нефтетрейдинговых компаний согласились установить более гибкие цены для аграриев. Об этом сообщил руководитель пресс-центра УСБУ Владислав Абдула.

На встрече, которая прошла в управлении Службы безопасности Украины, стороны обсудили вопросы продовольственной безопасности региона. Основной целью мероприятия стало обеспечение дополнительной поддержки аграрному сектору, недопущение срыва посевной кампании и любых проявлений рейдерства. В итоге представители нефтетрейдинговых компаний согласились продавать аграриям топливо в рассрочку и по сниженной цене.