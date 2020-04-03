Налоговая: в первом квартале сальдо НДС выросло на 64%

Бюджет дополнительно получил 400 млн грн, говорят в ГНС.

Налоговая: в первом квартале сальдо НДС выросло на 64%

Государственная налоговая служба выполнила индикатив Министерства финансов Украины на I квартал по налогу на добавленную стоимость (НДС) на 101,7%. Таким образом, бюджет дополнительно получил 400 млн грн. Об этом сообщает ГНС.

Отмечается, что сальдо НДС (это - начисления минус возмещения) в январе-марте 2020 составил 25,9 грн., Что на 10,1 млрд грн, или на 63,8% больше соответствующего периода 2019 года.

«Мы благодарим всех добросовестных плательщиков, которые в этих сложных для функционирования бизнеса условиях, продолжают вносить свой вклад в наполнение бюджета. При этом налоговая гарантирует продолжение прогресса в борьбе с минимизационными схемами с НДС. Это залог полного и своевременного возмещения для предприятий, которые сейчас особенно остро нуждаются в этих средствах», - заявил председатель ГНС Сергей Верланов.

В налоговой службе отметили, что в целом с начала года в бюджет поступило уже 65,3 млрд грн и возмещено 39,4 млрд грн НДС соответственно.

«При уменьшении налогооблагаемой базы (объема налогооблагаемых операций) в I квартале 2020 году, по сравнению с соответствующим периодом 2019 года, на 0,14%, задекларированные к уплате суммы НДС выросли на 6,5%, что в денежном эквиваленте составляет +4 млрд грн. Этих результатов удалось достичь благодаря повышению качества анализа поступлений налога, эффективности администрирования и внедрения новой системы мониторинга соответствия налоговых накладных критериям оценки степени рисков», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что в первом квартале этого года в общий фонд госбюджета поступило 110, 8млрд грн, что на 14,3 млрд грн, или на 14,9% больше, чем в прошлом году.

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