Нацбанк передал банкам еще 240 млн наличных долларов

Нацбанк передал банкам еще 240 млн наличных долларов

В четверг, 2 апреля, Национальный банк Украины предложил крупнейшим банкам 280 млн наличного доллара для обмена на безналичный, удовлетворив все поступившие заявки.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка, передает БизнесЦензор.

"Запросы поступили от 11 из 14 системно важных банков. В то же время банки подали заявки только на 241,5 млн долл. и НБУ смог удовлетворить их в полном объеме. Таким образом в ближайшее время банки смогут пополнить свои кассы валютной наличностью и удовлетворить отложенный спрос клиентов", – сказано в сообщении.

Нацбанк отмечает, что после этого проблема с дефицитом наличного доллара, которая возникла из-за перебоев с авиасообщением после вспышки коронавируса, должна быть вскоре решена.

В то же время, если же у банков не будет хватать наличного доллара, НБУ готов рассмотреть возможность проведения очередной операции по подкреплению их касс.

Как сообщалось, это уже пятая операция по обмену наличной валюты на безналичную.

До этого НБУ провел две такие транзакции с долларом, подкрепив кассы банков на общую сумму в 310 млн долл., а также две операции с евро, спрос на который составил всего 42,2 млн евро и был полностью удовлетворен.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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