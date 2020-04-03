ArcelorMittal запустила заводы во Франции и Люксембурге

Корпорация ArcelorMittal возобновила производство стальной продукции на меткомбинате Florange во Франции после простоя с 18 по 25 марта.



Ранее несколько работников завода были госпитализированы с коронавирусом, поэтому профсоюз возражал против возвращения предприятия в строй. Однако руководство ArcelorMittal France заверяет, что на предприятии принимаются все необходимые меры по обеспечению санитарной безопасности.



Аналогично, компания восстанавливает после простоя три завода Differdange, Rodange и Belval в Люксембурге. Они также простаивали в конце марта, так как их сотрудники находились на карантине.



В то же время ArcelorMittal отмечают, что предприятия во Франции и Люксембурге пока работают с минимальной загрузкой. Спрос на стальную продукцию резко упал из-за эпидемии и карантинных мер. В то же время в некоторых сегментах потребление, наоборот, значительно выросло. К ним относится, в частности, жесть для упаковки пищевых продуктов.

