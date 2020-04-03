Служебную квартиру в столице стоимостью 3 млн гривен через суд вернули в собственность государства
Киевская местная прокуратура № 4 через суд добилась восстановления имущественных прав Министерства иностранных дел Украины на служебную квартиру стоимостью более 3 млн гривен в Днепровском районе Киева. Ранее эта квартира мошенническим путем была выведена из госсобственности.
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"В ходе досудебного расследования установлено, что квартира, которая принадлежала Министерству иностранных дел Украины общей площадью 114 кв. м и стоимостью более 3 млн гривен, незаконно выбыла из государственной собственности на основании поддельного свидетельства о праве собственности и зарегистрирована за другим собственником”, – говорится в сообщении.
В дальнейшем лицо, на которого проведена регистрация, передало указанную квартиру в ипотеку по договору. После вмешательства прокуратуры на квартиру наложен арест с целью недопущения ее дальнейшей реализации, а также приняты меры представительского характера в интересах государства.
В пресс-службе сообщили, что решением Днепровского районного суда Киева исковое заявление прокуратуры было удовлетворено, решение о государственной регистрации прав на недвижимое имущество отменено, а договор ипотеки признан недействительным.
Кроме того, по факту незаконного завладения имуществом государственной собственности начато уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается.
Напомним, что в марте прокуратура города Киева начала досудебное расследование по факту возможного совершения уголовного преступления работниками Киевской таможни при оформлении экспорта медицинских масок из Украины в Испанию.
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