Служебную квартиру в столице стоимостью 3 млн гривен через суд вернули в собственность государства

Киевская местная прокуратура № 4 через суд добилась восстановления имущественных прав Министерства иностранных дел Украины на служебную квартиру стоимостью более 3 млн гривен в Днепровском районе Киева. Ранее эта квартира мошенническим путем была выведена из госсобственности.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киева .

"В ходе досудебного расследования установлено, что квартира, которая принадлежала Министерству иностранных дел Украины общей площадью 114 кв. м и стоимостью более 3 млн гривен, незаконно выбыла из государственной собственности на основании поддельного свидетельства о праве собственности и зарегистрирована за другим собственником”, – говорится в сообщении.

В дальнейшем лицо, на которого проведена регистрация, передало указанную квартиру в ипотеку по договору. После вмешательства прокуратуры на квартиру наложен арест с целью недопущения ее дальнейшей реализации, а также приняты меры представительского характера в интересах государства.

В пресс-службе сообщили, что решением Днепровского районного суда Киева исковое заявление прокуратуры было удовлетворено, решение о государственной регистрации прав на недвижимое имущество отменено, а договор ипотеки признан недействительным.

Кроме того, по факту незаконного завладения имуществом государственной собственности начато уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается.

Напомним, что в марте прокуратура города Киева начала досудебное расследование по факту возможного совершения уголовного преступления работниками Киевской таможни при оформлении экспорта медицинских масок из Украины в Испанию .