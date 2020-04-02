СБУ разоблачила организаторов поставки некачественных запчастей для "Укроборонпрома"

По их заданию с предприятий воровали старые запчасти, после чего их ремонтировали и продавали под видом новых.

Фото: ssu.gov.ua
В Харьковской области контрразведчики СБУ продолжили блокирование схемы поставок некачественных авиазапчастей на предприятия "Укроборонпрома".

По версии следствия, два харьковчанина организовали схему закупки узлов и агрегатов военных самолетов. Оборудование по из заказу крали с воинских частей Минобороны и оборонных предприятий, сообщили в пресс-службе СБУ.

Б/у агрегаты злоумышленники косметически ремонтировали в кустарных условиях и перепродавали.

Фото: ssu.gov.ua

"Организаторы совершали сбыт отремонтированных запчастей под видом новых через подконтрольные коммерческие фирмы предприятиям государственного концерна "Укроборонпром", которые занимаются ремонтом и возобновлением военной авиатехники. Также авиазапчасти незаконно вывозили, скрывая от таможенного контроля, в другие страны для обслуживания самолетов за границей", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели 8 обысков, где организаторы хранили и ремонтировали авиазапчасти, а также по местам жительства организаторов. Во время следственных действий изъяли продукцию военного назначения и документацию с доказательствами преступления.

Фото: ssu.gov.ua

Решается вопрос о сообщении подозрения организаторам по ч.1 ст. 333 Уголовного кодекса (нарушение порядка совершения международных передач товаров, которые подлежат государственному экспортному контролю).

Напомним, что в январе 2020 сотрудники СБУ разоблачили двоих исполнителей этой преступной группы, которые по указанию организаторов пытались незаконно экспортировать комплектующие к военным самолетам.



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