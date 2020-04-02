Кабмин снял запрет на работу ломбардов и кредитных союзов во время карантина

Аптекам рекомендовали работать круглосуточно.

Кабмин снял запрет на работу ломбардов и кредитных союзов во время карантина
Фото: Макс Требухов

Кабинет министров расширил перечень разрешенной во время карантина хозяйственной деятельности, в частности, - вывел из-под запрета работу всех видов финансовых учреждений, в том числе ломбардов и кредитных союзов, а также разрешил аптекам работать круглосуточно.

Об этом сообщает правительственный портал.

Соответствующие изменения внесены в постановление №211.

Так, теперь во время карантина разрешена продажа запчастей для транспортных средсв, в том числе для тракторов и с/х техники, а также продажа молодняка домашней птицы.

Правительство также рекомендовало бизнесу допускать не более одного посетителя на 10 кв. м торгового зала с учетом 1,5-м дистанции между людьми.

"Принятые меры смягчают условия ведения бизнеса, активизируют аграрные компании для проведения весенней посевной капмании, упрощают доступ населения к финансовым ресурсам и усиливают введение противоэпидемиологических мер", - отметил министр экономики Игорь Петрашко.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о дополнительных социальных и экономических гарантиях в связи с коронавирусом.

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