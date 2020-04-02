В условиях карантина половина предприятий способна продержаться всего месяц

В условиях карантина половина предприятий способна продержаться всего месяц

Почти 60% опрошенных владельцев бизнеса продолжают деятельность при ограничениях (преимущественно большой и средний бизнес), 29% — прекратили работу (характерно для микробизнеса), 51% предприятий способны продержаться всего 1 месяц. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Союзом украинских предпринимателей.

Подчеркивается, что в условиях карантина каждый четвертый бизнес сможет выдержать 2-3 месяца и не обанкротиться

“6% предпринимателей полностью закрыли бизнес, в эту категорию попал преимущественно микро- и малый бизнес. Только 3% респондентов указывают, что их бизнес сможет работать длительное время при необходимых условиях (арендные каникулы, удаленный доступ для сотрудников, пересмотр бизнес-модели)”, — говорится в сообщении.

При этом, отношение предпринимателей к продолжению карантина до 24 апреля в большей степени негативное — 42%. Пока не определились 30% владельцев бизнеса.

Лишь каждый четвертый считает продление ограничительных мер необходимым период распространения пандемии.

48% бизнесменов считают необходимым с 24 апреля ослабить ограничительные мероприятия (карантин только для пожилых людей или тех, которые имеют слабый иммунитет), 33% считают, что лучше рассматривать индивидуальный подход к конкретной территории.

Лишь 1% респондентов ожидают полное прекращение карантина.

Треть владельцев бизнеса (преимущественно микро-), заявляют о падении доходов на 90-100% с начала карантина. Эти же предприниматели уже уволили до 50% штата сотрудников.

“Владельцы малого и среднего бизнеса говорят об уменьшении доходов на 25-50% по сравнению с докарантинним периодом и уже уволили от 10 до 25% работников. Потери прибыли крупных предприятий составляют 10-25%, там прогнозируется сокращение штата на 25% до конца ограничительных мер”, — свидетельствуют результаты опроса.

Основная сфера деятельности респондентов — розничная и оптовая торговля, также среди предприятий — консалтинг, маркетинговые и рекламные услуги, небанковские финансовые услуги, производство оборудования, мебели и машиностроение, сфера услуг, HoReCa, отрасль строительства и архитектуры, IT-компании, предоставляющиt образовательные услуги и другие.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Сотрудника столичного гипермаркета подозревают в присвоении 7 млн гривен выручкиСотрудника столичного гипермаркета подозревают в присвоении 7 млн гривен выручки
ThyssenKrupp реструктуризирует металлургическое подразделениеThyssenKrupp реструктуризирует металлургическое подразделение
Портовики вставляют палки в колеса украинским рударямПортовики вставляют палки в колеса украинским рударям
АрселорМиттал Темиртау продолжит работу, несмотря на карантинАрселорМиттал Темиртау продолжит работу, несмотря на карантин
В середине марта китайские металлурги увеличили производствоВ середине марта китайские металлурги увеличили производство
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин снял запрет на работу ломбардов и кредитных союзов во время карантинаКабмин снял запрет на работу ломбардов и кредитных союзов во время карантина
Кабмин разрешил ФОПам не вести книгу учета доходов и расходов на время карантинаКабмин разрешил ФОПам не вести книгу учета доходов и расходов на время карантина
Госинспекция напомнила о запрете отключать электроснабжение во время карантинаГосинспекция напомнила о запрете отключать электроснабжение во время карантина
Минздрав прописал условия работы продуктовых рынков во время карантинаМинздрав прописал условия работы продуктовых рынков во время карантина
За нарушения налогового законодательства в период карантина штафовать не будутЗа нарушения налогового законодательства в период карантина штафовать не будут
Китай возобновил работу 98% промпредприятийКитай возобновил работу 98% промпредприятий
Эксперты предупредили, что через три месяца нефть будет некуда деватьЭксперты предупредили, что через три месяца нефть будет некуда девать
Столичный горсовет выделил 4,68 млн гривен на премии соцработникам на время карантинаСтоличный горсовет выделил 4,68 млн гривен на премии соцработникам на время карантина
В УКАБ рассказали, насколько выросли цены на продукты с начала карантинаВ УКАБ рассказали, насколько выросли цены на продукты с начала карантина
Кабмин поддержал субсидии для граждан, уволенных с работы во время карантинаКабмин поддержал субсидии для граждан, уволенных с работы во время карантина
Последние новости
Подгружаем последние новости