КП “Информатика” закупило обслуживание инфраструктуры центра обработки данных

КП “Информатика” за 2 млн гривен закупило комплексное обслуживание инфраструктуры центра обработки данных еще не построенного ситуационного центра по противодействию угрозам в Киеве. Подрядчик – ООО “Инжениринг-Аналитика” – должен обеспечить техническое обслуживание Clоud-платформы и мониторингового центра. Работы будут выполняться на протяжении 2020 года.

Как стало известно KV из объявления электронной системы публичных закупок ProZorro, 25 марта 2020 года КП “Информатика” (*) заключило договор с ООО “Инжениринг-Аналитика” (**) на техническое обслуживание Clоud-платформы сбора, обработки и накопления видеоданных и мониторингового центра. Цена договора составила 1,94 млн гривен.

Конкуренцию ООО “Инжениринг-Аналитика” в тендере составили ООО “Техком Сервис” (***), ООО “Интелекшуал Констракшн” (****) и ООО “МВКОМ” (*****), но их предложения оказались дороже.

По сути, согласно приложениям к договору, КП “Информатика” закупила комплексное обслуживание инфраструктуры центра обработки данных Ситуационного центра по противодействию угрозам в Киеве .

Согласно договору, ООО “Инжениринг-Аналитика” до конца 2020 года должен предоставить услуги по обслуживанию сетевой инфраструктуры и оборудования, хранилища данных, программного обеспечения, диагностике и устранению ошибок Clоud-платформы, обслуживанию автоматизированных рабочих мест, видеостены и средств пользования ей. Кроме этого подрядчик должен будет обновить программную платформу IVMS-8600 на новую платформу следующего поколения HikCentralMaster, и организовать обучение по работе с ней.

На предприятии считают, что все эти услуги позволят уменьшить нагрузку на администраторов.

Напомним, в декабря 2019 года КП “Информатика” заказало разработку проекта строительства ситуационного центра противодействия угрозам в Киеве на ул. Кирилловской, 57. Согласно распоряжению Киевской горгосадминистрации (КГГА), проектирование центра должно было завершиться в конце 2018 года, а строительство – в конце 2019-го. Однако по условиям заключенного договора с ЧАО “Литер” проект должен быть готов до 1 сентября 2020 года.

Также в конце 2019 года столичное КП “Информатика” закупило видеокамеры и оборудование для мониторингового центра. Поставка оборудования на ул. Дегтяревскую, 37 (офис КП) по бумагам была осуществлена буквально за неделю (отчеты о выполнении договоров 1 , 2 ). Подряды выполнило ООО “Основы безопасности”, которое фигурирует в уголовном производстве по закупке видеокамер для Киевщины.

Согласно данным аналитической системы Youcontrol , компания ООО “Инжениринг-Аналитика” создана в 2017 году. Директор – Олег Сохан. Учредители – Валентина Кравченко (30%), Евгений Юрчевский (30%), Валерий Клебан (20%) и Олег Сохан (20%). Уставный фонд компании – 1,2 млн. гривен. Основной вид деятельности – электротехнические и монтажные работы.

По данным Zакупівлі, за время своего существования ООО “Инжениринг-Аналитика” заключило 100 договоров на общую сумму 120,1 млн гривен. Самыми крупными заказчиками данного ООО являются Управление безопасности Львовского горсовета (заключили договора на 22,5 млн гривен) и КП “Информатика” (заключили договора на 21,5 млн гривен).

Обязанности директора КП “Информатика” с 9 октября 2017 года исполняет Николай Пыхтин. С 20 сентября 2019 года направление информатизации в Киеве курирует первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

* КП “Інформатика” (код ЄДРПОУ: 31024875)

** ТОВ “Інженіринг Аналітика” (код ЄДРПОУ: 41522192)

*** ТОВ “Техком-Сервіс” (код ЄДРПОУ: 33941768)

*** ТОВ “Інтелекшуал Констракшн” (код ЄДРПОУ: 40226536)

**** ТОВ “МВКОМ” (код ЄДРПОУ: 41702489)