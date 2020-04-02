КП “Информатика” закупило обслуживание инфраструктуры центра обработки данных
КП “Информатика” за 2 млн гривен закупило комплексное обслуживание инфраструктуры центра обработки данных еще не построенного ситуационного центра по противодействию угрозам в Киеве. Подрядчик – ООО “Инжениринг-Аналитика” – должен обеспечить техническое обслуживание Clоud-платформы и мониторингового центра. Работы будут выполняться на протяжении 2020 года.
Как стало известно
Конкуренцию ООО “Инжениринг-Аналитика” в тендере составили ООО “Техком Сервис” (***), ООО “Интелекшуал Констракшн” (****) и ООО “МВКОМ” (*****), но их предложения оказались дороже.
По сути, согласно приложениям к договору, КП “Информатика” закупила комплексное обслуживание инфраструктуры центра обработки данных Ситуационного центра по противодействию угрозам в Киеве.
Согласно договору, ООО “Инжениринг-Аналитика” до конца 2020 года
На предприятии считают, что все эти услуги позволят уменьшить нагрузку на администраторов.
Напомним, в декабря 2019 года КП “Информатика” заказало разработку проекта строительства ситуационного центра противодействия угрозам в Киеве на ул. Кирилловской, 57. Согласно распоряжению Киевской горгосадминистрации (КГГА), проектирование центра должно было завершиться в конце 2018 года, а строительство – в конце 2019-го. Однако по условиям заключенного договора с ЧАО “Литер” проект должен быть готов до 1 сентября 2020 года.
Также в конце 2019 года столичное КП “Информатика” закупило видеокамеры и оборудование для мониторингового центра. Поставка оборудования на ул. Дегтяревскую, 37 (офис КП) по бумагам была осуществлена буквально за неделю (отчеты о выполнении договоров
Согласно данным аналитической системы
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Обязанности директора КП “Информатика” с 9 октября 2017 года исполняет Николай Пыхтин. С 20 сентября 2019 года направление информатизации в Киеве курирует первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
* КП “Інформатика” (код ЄДРПОУ: 31024875)
** ТОВ “Інженіринг Аналітика” (код ЄДРПОУ: 41522192)
*** ТОВ “Техком-Сервіс” (код ЄДРПОУ: 33941768)
*** ТОВ “Інтелекшуал Констракшн” (код ЄДРПОУ: 40226536)
**** ТОВ “МВКОМ” (код ЄДРПОУ: 41702489)
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